Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu! Ne İstanbul ne de Ankara'da

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılı nüfus verileri, mahallelerin nüfus büyüklüklerine ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Özellikle büyükşehirlerdeki bazı mahallelerin nüfusu 100 bin sınırını aşarken listenin ilk sırasında önemli bir değişiklik yaşandı.

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK MAHALLESİ DİYARBAKIR'DA

Verilere göre Türkiye'nin en kalabalık mahallesi, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi oldu.

Bağcılar'ın nüfusu 151 bin 459 kişiye ulaştı. Böylece 150 bin nüfus sınırını da aşan mahalle, tek başına birçok ilçeden daha fazla kişinin yaşadığı bir yerleşim bölgesi haline geldi.

Bağcılar Mahallesi bu rakamla Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri sıralamasında zirveye yerleşti.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRADA İSTANBUL VAR

Listenin ikinci sırasında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi bulunuyor. Mahallenin nüfusu 110 bin 619 kişi olarak kayıtlara geçti.

Üçüncülük de İstanbul'un oldu. Başakşehir ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi, 108 bin 455 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık üçüncü mahallesi olarak sıralandı.

Böylece listenin ilk üç sırasında Diyarbakır'dan bir, İstanbul'dan ise iki mahalle yer aldı.

İLK 4 MAHALLENİN NÜFUSU 100 BİNİ GEÇTİ

100 bin nüfus sınırını aşan bir diğer mahalle ise Küçükçekmece'deki Atakent oldu. Atakent Mahallesi'nin nüfusu 102 bin 743 kişiye ulaştı ve Türkiye genelinde dördüncü sıraya yerleşti. Böylece Türkiye'nin en kalabalık ilk 10 mahallesi içerisinde dört mahallenin nüfusu 100 bin kişinin üzerine çıktı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi ise 91 bin 279 kişilik nüfusuyla beşinci sırada yer aldı.

İSTANBUL'DAN 5 MAHALLE İLK 10'DA

Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri listesinde İstanbul'un ağırlığı dikkat çekti. İlk 10'a İstanbul'dan toplam 5 mahalle girdi. Adnan Kahveci, Kayabaşı ve Atakent mahallelerinin yanı sıra Maltepe'deki Zümrütevler ile Bahçelievler'deki Zafer mahalleleri de ilk 10 içerisinde yer aldı. Zümrütevler'in nüfusu 88 bin 42, Zafer Mahallesi'nin nüfusu ise 86 bin 758 kişi olarak açıklandı. Listenin 10. sırasında ise yine İstanbul'dan Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı Merkez Mahallesi bulunuyor. Halkalı Merkez'in nüfusu 80 bin 715 kişi.

KAYSERİ VE ANKARA'DAN DA LİSTEYE GİRENLER VAR

İlk 10 yalnızca İstanbul ve Diyarbakır mahallelerinden oluşmadı. Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi, 87 bin 561 kişilik nüfusuyla Türkiye genelinde yedinci sıraya yerleşti. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Karapürçek Mahallesi ise 83 bin 53 kişilik nüfusuyla dokuzuncu oldu.

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK 10 MAHALLESİ

TÜİK'in 2026 yılına ilişkin nüfus verilerine göre sıralama şöyle:

Bağcılar – Bağlar / Diyarbakır: 151.459 kişi

Adnan Kahveci – Beylikdüzü / İstanbul: 110.619 kişi

Kayabaşı – Başakşehir / İstanbul: 108.455 kişi

Atakent – Küçükçekmece / İstanbul: 102.743 kişi

Fırat – Kayapınar / Diyarbakır: 91.279 kişi

Zümrütevler – Maltepe / İstanbul: 88.042 kişi

Mevlana – Talas / Kayseri: 87.561 kişi

Zafer – Bahçelievler / İstanbul: 86.758 kişi

Karapürçek – Altındağ / Ankara: 83.053 kişi

Halkalı Merkez – Küçükçekmece / İstanbul: 80.715 kişi

Ortaya çıkan tabloya göre İstanbul, ilk 10 içerisinde beş mahalleyle en fazla temsil edilen şehir olmayı sürdürdü. Ancak Türkiye'nin en kalabalık mahallesi unvanını 151 bin 459 kişilik nüfusuyla Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi aldı.