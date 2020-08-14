Dokunaklı sözler: Kalbe hitap eden cümleler

Bazı sözler öylesine dokunaklıdır ki günlerce aklımızdan çıkmaz. Ve bu söz ya bir dosta ya da sevgiliye yazılacak bir mesajdaki duyguya inanılmaz bir etki katar. İşte her duruma uygun dokunaklı sözler...
Dokunaklı Sözler
Sevgilinize ya da bir arkadaşınıza duygu dolu bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Ama seni seviyorum demek yeterli gelmediğinde ve daha etkili bir şeyler yazmak istediğinizde işte size yardım edecek bazı dokunaklı sözler.
- Sert rüzgarların karanlık geceleri sevdiği gibi ben de seni sevdim sevgilim.
- Okyanuslar kadar derin, mehtaplar kadar serin, senin en harika yerin, bana sevgiyle bakan gözlerin.
- Serçenin gözyaşı gibisin, ağlarsan öleceğim.
- Sana gülüm demiyorum, koparırlarsa solarsın diye.
- Gerçek aşk fani değildir. Gerçek aşk olan baki olan aşktır.
Bir insanı etkilemenin en önemli yoludur dokunaklı sözler. O kişinin kalbine dokunmak ve hatta uzun bir süre aklından çıkmamak istediğimizde yardımımıza koşarlar. İşte üzüntünüzü ya da hayal kırıklıklarınızı anlatabilmek için bazı sözler...
- Bir insanın bir insana yapacağı en büyük kötülük, önce ona umut vermek, sonra da hiçbir şey yaşanmamış gibi çekip gitmektir.
- Sen çaresizliğin ne demek olduğunu bilir misin? Kalbinin kanatlanıp da gittiği yere bedeninin bir türlü gidememesidir.
- Çok sabırlı insanlara karşı çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü onlar sabırları tükendiğinde sadece gemileri değil, limanları yakarlar.
- Beni anlaman için senin de benimle aynı yerden canının yanması mı gerekirdi?
Günümüzde artık sosyal medya ve özellikle de WhatsApp iletişimi hayatımızın en önemli iletişim kanalı olmuş durumda. Ancak yüz yüze iletişimde kullandığımız mimiklerin verdiği gücü mesajlara yansıtmak için bazen daha güçlü kelimeler ve cümleler kurmak gerekir. İşte bu durumda ağır ve dokunaklı sözler imdadımıza yetişir. Whatsapp için dokunaklı sözleri çevremizdeki farklı birçok ilişki için kullanabilmek mümkün.
- Eğer senin için bugün hiçbir şey yapmıyorsam, bugüne kadar senin için elimden gelenden fazlasını yaptığım içindir.
- Geride bıraktıkların için mi üzülüyorsun? Boş versene. Düşün ki, sana iyi gelen ve seni seven insanların geride ne işi var?
- Emin ol birinden, bir yerden ya da bir şeyden uzaklaşmak iyidir. Bazen uzaklaşmak gerçekten de yakınlaşmaktan iyi gelir insana.
- Eskiler bizi bilir, tanır. Yeniler desen örnek alır. Tanımayanlara gelince, onlar da ibret alır.
- Hayatta hiç kimseye gözyaşı dökmeye değmez. Gözyaşı dökmeye değenler de zaten seni ağlatmaz.
- Ağlatmayın, kırmayın, üzmeyin ve değer bilin. Unutmayın, hayatta geri dönüşü olmayan anlar ve yollar vardır.
- Bilgeye sormuşlar; şu hayatta yaptığın en büyük israf nedir diye. Bilge cevap vermiş; insanlara verdiğim değer diye.
Eğer içindeki duyguları iki kelimeye sıkıştıramayacağını düşünenlerdenseniz, o zaman uzun dokunaklı sözlerden yardım alabilirsiniz.
- Sana olan hasretim yılları bulsa da ne sana küçücük bir kinim ne de aşkına bir bedduam var. Sen bana en olmaz dertler çektirsen de seni ölene dek sevmeye yeminim var.
- Her an seni düşünür, her yerde seni özlerim. Sevgimin, özlemimin derinliğine inan ne olur, beni unutma, beni hep hatırla, her daim benimle yaşa.
- Eğer uğruna gözünü kırpmadan ödediğin bedeller, mutluluğuna gölge düşürmüşse, bu mutluluk sana epey pahalıya mal olmuş demektir.
Ağır Dokunaklı Sözler
Kırgınlık, üzüntü, öfke ve hatta belki de nefret... İşte tüm bu duyguları aktarmanıza yardımcı olacak ağır dokunaklı sözler...
- Keşke beni hiç bırakmasaydın demiyorum, biliyorum ki isteseydin böyle bırakıp gitmezdin.
- Hayat müşterektir diyorlar bir de. Öyleyse neden aşk acısı tek kişilik?
- Yanında şu anda benden daha yakın olan birisi olsa da, sen ona aşık olsan da ve aramızdaki her şeyi inkar etmiş olsan da, biliyorum bu gece yine beni düşüneceksin.
- Adına şiirler yazmadım, şarkılar söylemedim, yollarına resimler çizmedim diye sanma ki sevmedim.
- Bana ışığın ne kadar kıymetli olduğunu göstermek için hayatımı karartmana hiç gerek yoktu.
Sevgiliye Dokunaklı Sözler
Ne çok şiir yazılmış, ne şarkılar yapılmış aşk için. Ama hepsi yetersiz, hepsi kifayetsiz gelir aşık olana, sevene. Hele ki ayrılık vakti geldiğinde ne yazılsa, ne söylense yetmez bu acıyı yaşayana. Kimi zaman uzun dokunaklı sözler kurulur kimi zaman sayfa sayfa mektuplar yazılır ama yine de yetmez. İşte sizin için ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz sevgiliye dokunaklı sözler...
- Her zaman aklında olduğunu söyleyen balıklar, sen benim ömrümsün diyen kelebekler gördüm bu dünyada.
- Gökyüzüne gönderdiğim duaların yeryüzündeki lütfusun benim için.
- Yağmur gibi yağsaydın hayatıma toprak gibi kokardım senin için.
- Öylesine dalmışım ki hayaline, neredeyse yaşadığımı unutmuşum.
- Kalp dediğin Ay gibidir. Zamanı geldiğinde tutulur.
- Aşk da kahveye benzer. Kahveyi ne kadar sabırla ne kadar özenle yaparsan tadı da o kadar güzel olur.
- Gitmekle kalmak arasında verdiğim en büyük savaş sana olan aşkım.
- Sevmeyenin aklının sevenin ise kalbinin kazandığı bir savaştır aşk.
- Senin bana bakan aşkla dolu gözlerini hiçbir şeye değişmem.
- Saçının tek bir teline cihan feda olsun, kalbin ne olur hep benimle olsun.
- Aşk iki kişiliktir diyorlar. Ama bilmiyorlar. Aşk bile bile ve inadına deliliktir.
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