Dokunaklı sözler: Kalbe hitap eden cümleler

Bazı sözler öylesine dokunaklıdır ki günlerce aklımızdan çıkmaz. Ve bu söz ya bir dosta ya da sevgiliye yazılacak bir mesajdaki duyguya inanılmaz bir etki katar. İşte her duruma uygun dokunaklı sözler...

Dokunaklı Sözler

Sevgilinize ya da bir arkadaşınıza duygu dolu bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Ama seni seviyorum demek yeterli gelmediğinde ve daha etkili bir şeyler yazmak istediğinizde işte size yardım edecek bazı dokunaklı sözler.

Sert rüzgarların karanlık geceleri sevdiği gibi ben de seni sevdim sevgilim.

Okyanuslar kadar derin, mehtaplar kadar serin, senin en harika yerin, bana sevgiyle bakan gözlerin.

Serçenin gözyaşı gibisin, ağlarsan öleceğim.

Sana gülüm demiyorum, koparırlarsa solarsın diye.

Gerçek aşk fani değildir. Gerçek aşk olan baki olan aşktır.

Bir insanı etkilemenin en önemli yoludur dokunaklı sözler. O kişinin kalbine dokunmak ve hatta uzun bir süre aklından çıkmamak istediğimizde yardımımıza koşarlar. İşte üzüntünüzü ya da hayal kırıklıklarınızı anlatabilmek için bazı sözler...

Bir insanın bir insana yapacağı en büyük kötülük, önce ona umut vermek, sonra da hiçbir şey yaşanmamış gibi çekip gitmektir.

Sen çaresizliğin ne demek olduğunu bilir misin? Kalbinin kanatlanıp da gittiği yere bedeninin bir türlü gidememesidir.

Çok sabırlı insanlara karşı çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü onlar sabırları tükendiğinde sadece gemileri değil, limanları yakarlar.

Beni anlaman için senin de benimle aynı yerden canının yanması mı gerekirdi?

Günümüzde artık sosyal medya ve özellikle de WhatsApp iletişimi hayatımızın en önemli iletişim kanalı olmuş durumda. Ancak yüz yüze iletişimde kullandığımız mimiklerin verdiği gücü mesajlara yansıtmak için bazen daha güçlü kelimeler ve cümleler kurmak gerekir. İşte bu durumda ağır ve dokunaklı sözler imdadımıza yetişir. Whatsapp için dokunaklı sözleri çevremizdeki farklı birçok ilişki için kullanabilmek mümkün.