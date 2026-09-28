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iPhone’da bunu yaptıktan sonra ekranı kullanamadı! Video sosyal medyada gündem oldu

Bir iPhone kullanıcısının, iOS 27 yüklü cihazında ana ekranındaki takvim aracını taşımaya çalıştıktan sonra ekranın dokunuşlara yanıt vermediğini iddia ettiği video sosyal medyada gündem oldu.

iPhone’da bunu yaptıktan sonra ekranı kullanamadı! Video sosyal medyada gündem oldu
Enes Çırtlık

Marian Cruțu adlı kullanıcı, iOS 27 yüklü olduğunu belirttiği iPhone’unda yaşadığını öne sürdüğü sorunu X’te bir videoyla paylaştı.

TAKVİM ARACINI HAREKET ETTİRMEK İSTERKEN...

Videoda kullanıcının, ana ekrandaki takvim aracını parmağıyla hareket ettirdiği, bu işlemin ardından ana ekranın büyük bölümünün karardığı ve ekranda yalnızca bazı mavi arayüz öğelerinin görünür kaldığı görüldü. Kullanıcının ekrana dokunarak telefonu kullanmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı.

Ancak sosyal medyada gündem olan video, sorunun iOS 27’den kaynaklandığını tek başına kanıtlamıyor. Hangi iPhone modelinin ve iOS 27’nin hangi sürümünün kullanıldığı da bu videodan kesin olarak belirlenemiyor. Bu nedenle olay, şu aşamada bir kullanıcının ekran donması iddiası olarak aktarılabiliyor.

IOS 27 NE ZAMAN YAYINLANDI, HANGİ IPHONE’LARA GELDİ?

Apple, iOS 27’yi 14 Eylül 2026’da kullanıma sundu. Şirketin uyumluluk listesine göre güncellemeyi alan iPhone modelleri şöyle:

  • iPhone 18 serisi: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo
  • iPhone 17 serisi: iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16 serisi: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max ve 16e
  • iPhone 15 serisi: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max
  • iPhone 14 serisi: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max
  • iPhone 13 serisi: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max
  • iPhone 12 serisi: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max
  • iPhone 11 serisi: iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max
  • iPhone SE: 2. nesil ve sonraki modeller

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iOS 27
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