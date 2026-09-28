iPhone’da bunu yaptıktan sonra ekranı kullanamadı! Video sosyal medyada gündem oldu

Marian Cruțu adlı kullanıcı, iOS 27 yüklü olduğunu belirttiği iPhone’unda yaşadığını öne sürdüğü sorunu X’te bir videoyla paylaştı.

TAKVİM ARACINI HAREKET ETTİRMEK İSTERKEN...

Videoda kullanıcının, ana ekrandaki takvim aracını parmağıyla hareket ettirdiği, bu işlemin ardından ana ekranın büyük bölümünün karardığı ve ekranda yalnızca bazı mavi arayüz öğelerinin görünür kaldığı görüldü. Kullanıcının ekrana dokunarak telefonu kullanmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı.

Bir iPhone kullanıcısı, iOS 27 güncellemesinin ardından ekranın donmasına neden olan bir hatayı paylaştı. pic.twitter.com/UZnnSai9YO — Onedio (@onedio) September 27, 2026

Ancak sosyal medyada gündem olan video, sorunun iOS 27’den kaynaklandığını tek başına kanıtlamıyor. Hangi iPhone modelinin ve iOS 27’nin hangi sürümünün kullanıldığı da bu videodan kesin olarak belirlenemiyor. Bu nedenle olay, şu aşamada bir kullanıcının ekran donması iddiası olarak aktarılabiliyor.

IOS 27 NE ZAMAN YAYINLANDI, HANGİ IPHONE’LARA GELDİ?

Apple, iOS 27’yi 14 Eylül 2026’da kullanıma sundu. Şirketin uyumluluk listesine göre güncellemeyi alan iPhone modelleri şöyle: