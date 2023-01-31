DOKUZ OĞUZ DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI! Dokuz Oğuz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dokuz Oğuz dizisi konusu ve oyuncularının kimler olduğu dizi sever seyirciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her cumartesi akşamı Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Dokuz Oğuz dizisi ilk bölümüyle beğenileri topladı. yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Doğuz Oğuz'un başrollerinde Kubilay Aka, Deniz Işın ve Yasemin Allen paylaşmaktadır.

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dokuz Oğuz dizisi, ''Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak'' olan Oğuz Timi'nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; “Türk Dünyası Acil Müdale Timi“ni yani en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi’ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin merhametli yüzünü gösterecek olan bu tim, dünyanın her noktasında zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir.

Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle “Oğuz Timi”ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay Çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi’nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir.

DOKUZ OĞUZ OYUNCU KADROSU

Dizide başrol olarak Kubilay Aka karşımıza çıkarken diğer isimler ise şöyle:

Deniz Işın,

Yasemin Kay Allen,

Hakan Boyav,

Tuncer Salman,

Dağhan Külegeç,

Kayhan Açıkgöz,

Serhan Onat,

Rami Narin,

Volkan Keskin,

Taylan Meydan,

Sahra Şaş,

Mehmet Çevik.

