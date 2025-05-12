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Dolandırıcı güzellik merkezi sahibinin kanlı davası! Mağdurlardan biri intihar etti...

Müşterilerini ve birçok insanı milyonlarca lira dolandırdığı öne sürüldü. Şimdi de Bellapais Güzellik Merkezi sahibi S.Ç.'nin mağdur ettiği Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanının eşi Fadıl Ş. intihar etti.

Dolandırıcı güzellik merkezi sahibinin kanlı davası! Mağdurlardan biri intihar etti...
Çiğdem Sevinç

İddiaya göre, kentte 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi S.Ç., müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen S.Ç., bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden 17 Nisan'da yurt dışına kaçtı.

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FEDERASYON BAŞKANININ EŞİ İNTİHAR ETTİ

Geçtiğimiz sene S.Ç.'nin bankadan kredi çeksin diye Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin kocası Fadıl Ş.'nin (51) evini ipotek ettiği ortaya çıktı. S.Ç.'nin yurt dışına kaçmasının ardından borç ödenmeyince maddi sıkıntıya düştüğü iddia edilen federasyon başkanının eşi Fadıl Ş., bugün Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde bir ağaç dibinde tabanca ile intihar etti.
Eşine de "Seni seviyorum, hakkını helal et" diye mesaj attığı öğrenilen Fadıl Ş.'nin cenazesi otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Aile ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
güzellik merkezi güzellik salonu
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