Dolandırıcıların hedefindeki isim bu kez Sezen Aksu oldu! 220 bin TL'sini kaptırdı

Sık sık birbirinden farklı yöntemlerle insanları kandıran dolandırıcıların bu kez de hedefinde ünlü sanatçı Sezen Aksu vardı. Aksu, telefon dolandırıcıları tarafından dolandırıldı.

Ekol Tv'de yer alan habere göre; Aksu'yu arayan şahıslar, kendilerini Beyoğlu Belediye Başkanı Yardımcısı olarak tanıttı ve 'kimsesiz çocuklar' için bağış topladıklarını söyledi. Aksu bu gelen teklifi kabul edip arayan kişilerle 420 bin TL için sözleşti ve ilk etapta 220 bin TL gönderdi.

SEZEN AKSU'NUN ASİSTANI DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Ancak sonrasında Aksu'nun asistanı durumdan şüphelenip Beyoğlu belediyesiyle irtibata geçti. Belediye yetkilileri ise böyle bir kampanyanın olmadığını belirtti. Sezen Aksu dolandırıldığını anlayınca soluğu polis merkezinde aldı. Aksu'nun asistanı da tanık sıfatıyla ifade verdi.