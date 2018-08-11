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Dolar gündemi! İbrahim Tatlıses'ten dolar paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son günlerde yükseliş gösteren dolar ile ilgili birlik ve beraberlik mesajı vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Bayrağı'nı yerden alıp göğsüne koyduğu görüntüleri paylaştı

Dolar gündemi! İbrahim Tatlıses'ten dolar paylaşımı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses doların yükselişi ve Türkiye gündemi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk bayrağını yerden alıp göğsüne koyduğu bir videoyu paylaşan Tatlıses, "Bayrağımızı göğsüne koyan, hiç bir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var... Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız. Burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu böyle bilsin" dedi.

Tatlıses'in paylaşımı şu şekilde:

"ZOR GÜNLER GEÇECEK, BU ÜLKE NELER GÖRDÜ"

"Sayın BAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan’a güvenim ve inancım tamdır... Ekonomimizi alaşağı etmek isteyen, içeriden ve dışarıdan bize savaş açan düşmanlar, hainler yine galip gelemeyecekler!!! Bizim öyle bir liderimiz var ki; ülkemizin ne adını, ne de şehit kanıyla ıslanmış bayrağımızı ayaklar altına aldırtsın...

Bayrağımızı göğsüne koyan, hiç bir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var... Zor günler geçecek, bu ülke neler gördü... Ne ilk olacak, ne de son!!!

Doların inip çıkmasıyla bu vatana, bu millete bir şey olmaz!!! Şimdi avuçlarını ovuşturanlar, yine avuçlarını yalayacaklar, hep beraber göreceğiz... Ne aç kalırız, ne de açıkta kalırız burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu bilsin!!! Biz bunları yaşadık, dolarmış, avroymuş korkunuz bu mu? Döviz hep indi, hep çıktı... Birlik olursak her şeyin üstesinden geleceğiz, biz hiç bir zaman paranın esiri olan bir millet olmadık, bu da böyle biline...!!!"

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ibo ibrahim tatlıses ibo dolar doların yükselişi

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Kocaman villamızda üşüyorduk. Dolarları yakacak sobamız da yoktu. Doğalgaz da şeyetmemişlerdi daha.
Sen gonuşma ibo
Şemame Şemame
dolar dolsada olur dolmasada
HAYAT DOLARI OLANA GÜZEL TABİ TABİ !!!!
Haydi ibrahim tatlıses biraz daha zorla bu sefer olacak ya bir belediye başkanlığı yada vekilik .
NE DERSENİZ DEYİN TEK SORUMLUSU SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ VE SÖYLEMLERİDİR.
Nasılsa siz de bol ...
BİR SEN KALMIŞTIN SENDE KONUŞTUN TAMAM
ŞUNA MECLİSTE ÇAYCILIK ,BAHÇİVALIK FALAN VERİNDE SUSSUN BARİ
Senin tuzun kuru be İbram.. Dolar, enflasyon vs senin villaya uğramaz tabi..
tuzları kuru tabii. umurlarında mı?. herşeyleri var. kaçacak yerleride var...
kaç milyon doları vardır kim bilir ..
sen sus megri megri ibo..
Sana göre hava hoş.Asgari ücretle çalışan ne yapacak, onu düşünen yok..
böyleleri konuşunca daha çok fıttırıyorum.
KIRO MUYORUM AMA DOLAR BENDE....
acaba bu dolar niye çıkıyor diye soran yok herkesin tıkırında
perverle megri megri düet yap. Sonra gel ülkenin menfaatini düşünüyormuşmuşmuş .
Bizim dolarımız yoktu. Aradım başkanı hemen 1 kamyon dolar gönderdi sağolsun idoyu bunlarla büyüttüm.
bu zor günler bir kere de zenginlere geçse
kesin dolar mevduatı vardır
ibo sen bir sahneye çıkıp amerikaya seslensen wan tu dree for leydis centilmenler dolar tepetaklak
dolar daha dolar...
Sus la yalaka pkk sevici dansözden betersin
şimdiye kadar oy verdik diye, her icraatını onaylicaz diye bir kural mi var? peygamber mi, mehdi mi?
ibo sen yaladıkça tayyip seni mv yapmaz bırak artık dilin aşındı :)
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