Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası çok konuşulacak Fenerbahçe tahmini! Galatasaray yenilince, şampiyonluk şansını açıkladı

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken Sarı-Kırmızılılar'ın bu yenilgisi zirvede hesapları karıştırdı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, dikkat çeken ifadeler kullandı. "Daha iyi konsantre olan kazandı" diyen Dilmen, "Beşiktaş sadece şampiyonluğa oynayan takımlarla oynasa belki de şampiyon olacaktı bu sene. Lyon ve Athletic Bilbao maçlarını da buna ekleyebiliriz. Sürekli böyle sert maçlar oynasınlar o zaman" dedi.

"İKİ MAÇTAN 4 PUAN ALSALARDI..."

Okan Buruk'u eleştiren Dilmen, "İki deplasmandan (Beşiktaş, Samsunspor) 4 puan kötü değil Galatasaray için. Bu 4 puan şampiyonluk yolunun yarısından fazlasını atardı" ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI..."

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yenilgisiyle sarı-lacivertlilerin şansının yüzde 40'a çıktığını ifade etti.

HAKEM YORUMU

Hakem Yasin Kol'un performansını öven Dilmen, "Maçtan önce en çok konuşulan konu hakemdi. Ben Yasin Kol için çok zor geçeceğini düşünüyordum, yanıldım. Bu maçı bundan daha iyi yönetemezdi. İki kırmızıyı da VAR'dan attı. Bariz gol şansı tartışma konusudur ama Beşiktaş maçı fazlasıyla hak etti" şeklinde konuştu.