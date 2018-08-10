YEMEK

Dolar tarihi rekorunu kırıyor! İşte dolardan etkilenmesi muhtemel önemli gıdalar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Doların hızlı yükselişi ne yazık ki alım gücümüzü de etkiliyor. Doların yükselişinden hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini sananlar ciddi şekilde yanılıyor çünkü temel gıdaları dahi ithal edebiliyoruz. Haliyle bu artış yiyeceğiniz kuru fasulyeye bile dokunuyor. Dolar hız kesmeden yükselmeye devam ederse, muhtemelen bahsedeceğimiz yiyecekleri bir daha mutfağımıza sokmak hayalden ibaret olacak.

Doların hızlı yükselişi ne yazık ki alım gücümüzü de etkiliyor. Doların yükselişinden hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini sananlar ciddi şekilde yanılıyor çünkü temel gıdaları dahi ithal edebiliyoruz. Haliyle bu artış yiyeceğiniz kuru fasulyeye bile dokunuyor. Dolar hız kesmeden yükselmeye devam ederse muhtemelen bahsedeceğimiz yiyecekleri bir daha mutfağımıza sokmak hayalden ibaret olacak.

Kaynak

Dolar tarihi rekorunu kırıyor! İşte dolardan etkilenmesi muhtemel önemli gıdalar

Doların hızlı yükselişi ne yazık ki alım gücümüzü de etkiliyor. Doların yükselişinden hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini sananlar ciddi şekilde yanılıyor çünkü temel gıdaları dahi ithal edebiliyoruz. Haliyle bu artış yiyeceğiniz kuru fasulyeye bile dokunuy

1 / 8

Sarımsak

Sarımsak
Çin
2 / 8

Kırmızı et

Kırmızı et
Fransa, Çek Cumhuriyeti, Brezilya
3 / 8

Soğan

Soğan
İran
4 / 8

Nohut

Nohut
Meksika
5 / 8

Kuru fasulye

Kuru fasulye
Kırgızistan
6 / 8

Kırmızı biber

Kırmızı biber
KKTC
7 / 8

Patates cipsi

Patates cipsi
Almanya, Hollanda, İtalya
8 / 8

Buğday

Buğday
Rusya, Ukrayna
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