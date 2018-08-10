Dolar tarihi rekorunu kırıyor! İşte dolardan etkilenmesi muhtemel önemli gıdalar

Doların hızlı yükselişi ne yazık ki alım gücümüzü de etkiliyor. Doların yükselişinden hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini sananlar ciddi şekilde yanılıyor çünkü temel gıdaları dahi ithal edebiliyoruz. Haliyle bu artış yiyeceğiniz kuru fasulyeye bile dokunuyor. Dolar hız kesmeden yükselmeye devam ederse muhtemelen bahsedeceğimiz yiyecekleri bir daha mutfağımıza sokmak hayalden ibaret olacak.
Doların hızlı yükselişi ne yazık ki alım gücümüzü de etkiliyor. Doların yükselişinden hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini sananlar ciddi şekilde yanılıyor çünkü temel gıdaları dahi ithal edebiliyoruz. Haliyle bu artış yiyeceğiniz kuru fasulyeye bile dokunuy
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