Dolayısıyla eş anlamlısı nedir? Dolayısıylanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede zarflar, pek çok görevi olan kelimelerdir. Cümle içerisinde sıfatları, fiilleri ve zarfları anlam bakımından pekiştirir. Dolayısıyla zarfı, "dolaylı olmak" anlamından türeyen bir kelimedir. Türkçe kökenli olan bu kelime, “dönerek, çevre, etraf, muhit” anlamına gelen "dolayu" sözcüğünden evrilmiştir.

Dolayısıyla Ne Demek?

"Sebebiyle" ve "nedeniyle" gibi eş anlamlıları olan dolayısıyla kelimesi, bir şeyin nedenini açıklarken kullanılır. "Bu sebeple" anlamı taşıyan bu kelime, dolayu kelimesinden türemiştir.

Cümle içerisinde sebep-sonuç ilişkisi belirtir. Bir sebebin oluşturduğu sonucu açıklarken dolayısıyla veya eş anlamlı olduğu kelimeler kullanılır. Peki, dolayısıyla kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir?

Dolayısıyla Eş Anlamlısı

Zarf olan dolayısıyla kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı dokuzdur. Bu kelimelerin hepsi günlük hayatta sık kullanılmaz. Hatta birçoğu neredeyse unutulmuş, Arapça kökenli eski kelimelerdir. Bir sonucun sebebini açıklarken kullanılan dolayısıyla kelimesi için kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler şunlardır:

Nedeniyle

Sebebiyle

Hasebiyle

Haysiyetiyle

Binaenaleyh

Münasebetiyle

Zımnen

Zımnında

Yüzünden

Dolayısıylanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dolayısıyla kelimesinin eş anlamlılarından bilinenlerle örnek cümleler şu şekilde verebiliriz:

Onun geç kalkması nedeniyle ben de işe geç kalmıştım.

İşi sebebiyle birçok arkadaşıyla görüşemez olmuştu.

Kardeşi yüzünden bütün gece uykusuz kalmıştı.



