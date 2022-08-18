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Hoşgörü eş anlamlısı nedir? Hoşgörünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

15.08.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlediğimiz bir filmde ya da okuduğumuz bir kitapta duyduğumuz bir kelimeyi ya da eş anlamlısını merak edebiliriz. Bir kelimeyi çok fazla kullansak da bazen anlamını ve eş anlamlısını net bir şekilde öğrenmek gerekir. Böyle durumlarda internet bizim için biçilmiş kaftandır. Hoşgörü eş anlamlısı nedir? Hoşgörünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Hoşgörü eş anlamlısı nedir? Hoşgörünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Dilimiz farklı kültürlerle içli dışlı olduğu için farklı dillerle sözcük alışverişinin olması da kaçınılmazdır. Bu sebeple Türkçeye yerleşen birçok yabancı kökenli sözcük bulunmaktadır. Hoşgörü kelimesi de bu kelimelerden bir tanesidir. Arapça kökenli olan hoşgörü kelimesi dilimizde sıkça kullanılan bir sözcüktür. Aklımızda pozitif bir anlam uyandıran hoşgörü kelimesi genellikle kişisel bir özellik ifade etmektedir. Hoşgörü sözcüğünün anlamı; kendisine yanlış gelse de karşısındaki kişiyi ya da olayı anlayışla karşılama durumu olarak tanımlanabilir.

Hoşgörü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hoşgörü, kelime anlamı olarak karşısındaki kimseye ya da duruma anlayış gösterme gibi bir anlam ifade etmektedir. Hoşgörü kelimesine anlatımlarımızda çokça yer verdiğimizden sözcüğün eş anlamlısını kullanmak, söylemlerimizi kuvvetlendirir. Hoşgörü kelimesinin eş anlamı olan iki kelime bulunmaktadır.

Hoşgörünün eş anlamlısı olan sözcükler; tolerans ve müsamaha kelimeleridir. Bu kelimeleri hoşgörü kelimesinin kullanılabileceği her cümleye entegre edebiliriz ve herhangi bir anlatım bozukluğu ile karşılaşmayız.

Hoşgörünün eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Hoşgörü sözcüğü gündelik yaşamda kullandığımız bir sözcüktür. Hoşgörünün eş anlamlısı olan tolerans ve müsamaha sözcükleri ile çeşitli cümleler kullanmak mümkündür. Bu kelimelerle kurabileceğimiz cümle örneklerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Patronu ona çok fazla tolerans göstermiş ama artık sabrı tükenmişti.
  • Onun bu özelliği beni çok etkilemişti, herkese karşı çok toleranslıydı.
  • Öğretmen sınıftaki haylaz çocuklara karşı aşırı müsamaha gösteriyordu.
  • Yaptıkları karşısında daha fazla müsamaha gösteremezdim.


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