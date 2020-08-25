Dolma Fıstığı ve Kuş Üzümünü Buluşturan Lezzet: İç Pilav Tarifi

Kültürümüzle özdeşleşmiş, sofralarımızın vazgeçilmez unsurlarından biri pirinç pilavıdır. Hemen her yemeğe yakışan pilav, özellikle davetlerde ilk başvurulan yemeklerden biridir. Pilavdan vazgeçemediği halde misafirlerine farklı bir tat sunmak isteyenler için ise iç pilav önerilir.

Menünüze farklılık katacak iç pilavı tarifi ise oldukça kolaydır. Dolma fıstığı ile kuş üzümünün benzersiz bir lezzet kattığı iç pilavı sofralarınızı taçlandırır. Baharatlarla bezenmiş iç pilav yapımı ve tarife dair ipuçları yazının devamında yer almaktadır. Şimdiden afiyet olsun.

İç Pilav İçin Malzemeler

250 gr kuzu ciğeri

1,5 su bardağı pirinç

1 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı dolma fıstığı

2,5 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı dolma baharı

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı karabiber

1,5 çay bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

Tuz

İç Pilav Nasıl Yapılır?

Ciğerleri tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Ayrı bir kapta pirinci sıcak suda ıslatın. Soğanları küp küp doğrayın. Zeytinyağının yarısını pilav tenceresine alın ve soğanları üzerine ekleyin. Pembeleşene kadar kavurduğunuz soğanlara dolma fıstığını da ekleyerek kavurmaya devam edin. Fıstıkların rengi dönmeye başlayınca doğradığınız ciğerleri tencereye ekleyin. Tenceredeki tüm malzemeleri yaklaşık 5 dakika orta ateşte kavurmaya devam edin. Ayrı bir kapta ıslattığınız pirinci iyice süzdükten sonra tenceredeki karışıma ekleyin. Ardından bu karışıma dolma baharını, karabiberi ve tarçını ekleyin. Tüm malzemeler kavrulduğunda kuş üzümünü de karışıma katın. Sıcak suyla birlikte kalan zeytinyağını ve tuzu da ekleyin. Önce harlı, daha sonra kısık ateşte suyunu çektirdiğiniz iç pilavını yaklaşık 30 dakika demlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

İç Pilav Yapımı İçin İpuçları

İç pilav yapımında kuzu ciğeri yerine tavuk veya hindi ciğeri de kullanabilirsiniz. Tercihinize göre ciğerleri daha iri de doğrayabilirsiniz.

Pirinçleri sıcak suda bekletmek daha lezzetli pilav için oldukça önemlidir.

Kavurma işlemi sırasında eklediğiniz su yerine et veya tavuk suyu kullanabilirsiniz. Böylelikle yemeğin aroması daha yoğun olur.

Yemeği karıştırırken tahta kaşık tercih etmeniz aromayı korumanıza yardımcı olur. İç pilavın tuzunu yemeği karıştırırken de ekleyebilirsiniz.

İç Pilav Kaç Kaloridir?

Bir porsiyon iç pilav yaklaşık 135 kaloridir. Kullandığınız ciğer türü ve yağ miktarına göre bu sayıda ufak değişimler gözlenebilir. İç pilav kan şekerinizi doğrudan etkileyip attırabileceği veya azaltabileceği için küçük porsiyonlarda tüketmeniz tavsiye edilir.

İç Pilavı Servis Önerileri

Sofraların vazgeçilmezi olan beyaz pilav veya bulgur pilavı gibi, iç pilavı da hemen her yemeğe yakışır.

İç pilav, hem sebzeli yemeklerin yanında hem de et yemekleri ile birlikte servis edilebilirken başlı başına bir ana yemek olarak da tercih edilebilir.

Adından da anlaşılabileceği üzere, iç pilavı Türk mutfağında genellikle yemeklerin içlerinde kendine yer bulur. Fırında tavuk dolma veya zeytinyağlı yaprak sarma gibi tariflerin vazgeçilmez unsurudur.

Zengin besin değerine sahip iç pilavı, alışılagelmiş kullanım yerlerinin dışında, tek başına da tüketilebilir.

Tercihi Etten Yana Olmayanlar İçin Zeytinyağlı İç Pilav Tarifi

En güzel iç pilavı tarifi damak tadınıza en uygun olanıdır. Genellikle ciğer kullanılarak yapılmasına rağmen, arzuya göre etsiz veya farklı et türleri de tercih edilerek yapılabilir. Kuş üzümü, iç pilavın vazgeçilmez öğesi olarak görülür. Etsiz iç pilavının yapımı bir önceki orijinal tarife göre daha zahmetsizdir. Et kullanılmadan yapılan bu kolay iç pilavı tarifi, ciğer dışında hemen hemen aynı malzemeleri içerir. Dolma fıstığı kullanıp kullanmamak sizin tercihinize bağlıdır.