Dolmabahçe'de şok protesto! Beşiktaş tribünleri "İstifa" sesleriyle inledi: Yıldız golcü takıma veda etti

Süper Lig'de Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta tansiyon bir anda yükseldi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, dakikalar 82'yi gösterdiğinde yönetime karşı toplu halde "İstifa" tezahüratları yaparak isyan bayrağını açtı. Maçtan 1-0 galip ayrılan siyah-beyazlılarda yıldız oyuncu resmen veda etti. İşte detaylar...

Emre Şen
Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor ile oynadığı mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı. Galibiyete rağmen geciken transferlerden dolayı Serdal Adalı yönetimine yoğun tepki vardı.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Karşılaşmanın son anlarında tribünlerin büyük bir bölümü, hep bir ağızdan "Yönetim istifa" tezahüratları yapmaya başladı. Özellikle transfer dönemindeki sessizlik ve sahadaki istikrarsız sonuçlardan memnun olmayan taraftarlar, tepkilerini maç bitmeden sert bir şekilde dile getirdi.

ABRAHAM RESMEN VEDA ETTİ!

Beşiktaş'ta Tammy Abraham, karşılaşmanın son anlarında oyundan çıkarken tüm tribünü selamlayarak kafalarda soru işareti bıraktı. Aston Villa yetkililerinin tribünde maçı izlediği bilinirken, Tammy Abraham'ın da görüşmelerde olumlu mesafe aldığı ifade edildi.

