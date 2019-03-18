Mynet Trend

Dolmabahçe Tüneli'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.03.2019 09:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş Dolmabahçe Tünelinde, patenli 5 gencin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Beşiktaş Dolmabahçe Tünelinde 5 patenli genç, tehlikeye ve yasağa aldırmadan yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Yayaların girmesinin yasak olduğu tünelde gençlerin geçen araçlara aldırış etmediği görülürken, kamerayı gören bir gencin işaret yapması ise dikkat çekti.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİLER

Gençlerin tehlikeli yolculuğu kamera tarafından saniye saniye görüntülenirken, iki tane genç kendilerini çeken kameramanın soruları karşısında, ‘Başka yolun olmadığını söyleyerek’ kendilerini savundu. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen gençlerin, tehlikeli tünel yolculuğunun ardından durması yasak olan yerde oturarak dinlendiği görüldü. Bir süre dinlenen gençler daha sonra Beşiktaş’a doğru patenle devam etti. (İHA)

Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!
İki ölümcül uçak kazası arasında 'net benzerlikler' bulundu!İki ölümcül uçak kazası arasında 'net benzerlikler' bulundu!
Fren yerine gaza bastı, yaşadığı şokla defalarca çarptıFren yerine gaza bastı, yaşadığı şokla defalarca çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş tünel

En Çok Okunan Trend Haberler

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

Şeyma Subaşı'nın yoga paylaşımı olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın yoga paylaşımı olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Saniye saniye dehşet!

Saniye saniye dehşet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Basın katliamcıya 'melek yüzlü' dedi!

Yeni Zelanda katliamında flaş gelişme!

Bagajdan sarkan bir çift bacak görenler şaşırdı

Bagajdan sarkan bir çift bacak şaşırttı

Kar yağışına sevinen teyzeler izleyenleri güldürdü

Kar yağışına böyle sevindiler

İki ölümcül uçak kazası arasında 'net benzerlikler' bulundu!

İki ölümcül uçak kazası arasında 'net benzerlikler' bulundu!

Otoparktan çıkmaya çalışırken fren yerine gaza bastı, defalarca duvara çarptı

Fren yerine gaza bastı, yaşadığı şokla defalarca çarptı

Dehşet anları! Lastik, bomba gibi patladı

Dehşet anları! Bomba gibi patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.