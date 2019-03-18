Dolmabahçe Tüneli'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Beşiktaş Dolmabahçe Tünelinde 5 patenli genç, tehlikeye ve yasağa aldırmadan yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Yayaların girmesinin yasak olduğu tünelde gençlerin geçen araçlara aldırış etmediği görülürken, kamerayı gören bir gencin işaret yapması ise dikkat çekti.
SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİLER
Gençlerin tehlikeli yolculuğu kamera tarafından saniye saniye görüntülenirken, iki tane genç kendilerini çeken kameramanın soruları karşısında, ‘Başka yolun olmadığını söyleyerek’ kendilerini savundu. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen gençlerin, tehlikeli tünel yolculuğunun ardından durması yasak olan yerde oturarak dinlendiği görüldü. Bir süre dinlenen gençler daha sonra Beşiktaş’a doğru patenle devam etti. (İHA)
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