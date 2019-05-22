Dolmabahçe Tüneli’nde tek teker kazası kamerada

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde motosikletliyle giden Emrullah M., birlikte seyrettiği arkadaşlarına şov yapmak istedi. Genç sürücü bir süre sonra motosikletiyle tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Ancak sürücü gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Yere savrulan genç hafif şekilde yaralanırken, motosikleti ise metrelerce sürüklendi. Yerden kalkan genç sürüklenen motosikletlinin peşinden koştu. Kaza anı ve sonrası ise kask kamerasına yansıdı. (İHA)

