Mynet Trend

Dolmabahçe Tüneli’nde tek teker kazası kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde motosikletle seyreden genç, tek tekerlek üzerinde şov yapmak istediği esnada kontrolü kaybederek kaza yaptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, hafif yaralı genç metrelerce sürüklenen motosikletlinin peşinden koştu.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde motosikletliyle giden Emrullah M., birlikte seyrettiği arkadaşlarına şov yapmak istedi. Genç sürücü bir süre sonra motosikletiyle tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Ancak sürücü gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Yere savrulan genç hafif şekilde yaralanırken, motosikleti ise metrelerce sürüklendi. Yerden kalkan genç sürüklenen motosikletlinin peşinden koştu. Kaza anı ve sonrası ise kask kamerasına yansıdı. (İHA)

PARTNER Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural
Liselilerden yerli roket denemesiLiselilerden yerli roket denemesi
Sokak ortasında şoke eden kavga!Sokak ortasında şoke eden kavga!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dolmabahçe Tüneli tek teker kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

ABD'den Türkiye'ye 2 hafta müddet! Eğer istedikleri olmazsa...

ABD'den Türkiye'ye 2 hafta müddet! Eğer istedikleri olmazsa...

Uyarı az önce geldi! Dikkat...

Uyarı az önce geldi! Dikkat...

O kasabada çiftlere ücretsiz performans artırıcı dağıtılacak

O kasabada çiftlere ücretsiz performans artırıcı dağıtılacak

Caminin deposundan öyle bir şey çıktı ki! Görenler şaştı kaldı

Caminin deposundan öyle bir şey çıktı ki! Görenler şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lise öğrencilerinin ilk yerli roketi fırlatma denemesi başarılı oldu

Liselilerden yerli roket denemesi

Sokak ortasında sandalyeler havada uçuştu

Sokak ortasında şoke eden kavga!

Arkadaşından ödünç aldığı Ferrari'yle kaza yaptı

Emanet Ferrari'yle böyle kaza yaptı

İneceği durağı kaçıran yaşlı adam şoförün boğazına sarıldı

Otobüs şoförünün boğazına sarıldı

Ölmek üzere olan civcivi suni teneffüsle hayata döndürdü

Günün kahramanı! Böyle kurtardı

Sosyal medyada tepki yağdı! ABD polisinden şüpheliye öldüresiye dayak kamerada

Sosyal medyada tepki yağdı! ABD polisinden öldüresiye dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.