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Dolmuşçuyla tartıştı! Öfkesi dinmedi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.08.2019 17:13 | Son Güncelleme

Dolmuş şoförü ile trafikte tartıştı, öfkesi dinmeyen şahıs dolmuşu tekmeledi. Kavga anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Trabzon’da bugün Kahramanmaraş Caddesi Hızırbey Mahallesi'nde trafikte yaşanan bir tartışma cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay saat 15.00 sıralarında Hızırbey Camii önünde yaşandı. Dolmuş şoförü ile bir yaya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için çevredeki vatandaşlar araya girerken, gencin dolmuş şoförüne olan tepkisi bir türlü dinmedi. Vatandaşların araya girmesi ile olay büyümeden önlenirken, kızgın genç dolmuşun hareket etmesinin ardından arkasından koşarak bu kez dolmuşu tekmeledi.

Tekrar duran dolmuş şoförü ile genç arasında tartışma devam ederken, vatandaşların araya girmesi ile kızgın genç bölgeden uzaklaştırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolmuş şoförü Trabzon tartışma

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