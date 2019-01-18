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Dolmuşta boğazına cisim kaçan bebek boğulma tehlikesi geçirdi

sesamos sesamos
YAŞAM  | 18.01.2019 23:59 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde dolmuşta annesinin kucağında bulunan bir bebek, boğazına kaçan bir cisimle boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Kaledere Mahallesi üzerinde seyir halinde giden bir dolmuş içerisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Annesinin kucağında yolculuk yapan 1 yaşındaki Belinay Gördü'nün araç içerisinde boğazından bir anda köpükler gelmeye başladı.

Araçtan inen annesinin durumu fark etmesi üzerine çevredekiler minik bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Annenin paniklediği olayda minik Belinay çevredekilerin yardımıyla Ünye'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede bebeğin boğazından cismin çıkarılmasından sonra sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu Ünye bebek boğulma tehlikesi

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