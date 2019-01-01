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Domagoj Vida: Beşiktaş'ta işim bitmedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.01.2019 10:42 | Son Güncelleme

Bizim için çok iyi bir sezon değil, taraftar da mutsuz ama düzeleceğiz. Bu durum beni de çok üzüyor. İstanbul’da mutluyum ve Beşiktaş’ta kariyerimden sonra hatırlanacak işler yapmak istiyorum!..”

Domagoj Vida: Beşiktaş'ta işim bitmedi

Transfer döneminde ismi İngiliz kulüpleriyle çok sık gündeme gelen Domagoj Vida, Beşiktaş’tan ayrılmaya sıcak bakmadığını bildirdi. Yılbaşı tatili için ülkesinde bulunan Domagoj Vida, bugün resmen açılışını yapacağı domuz çiftliği ve futbol geleceği hakkında önemli mesajlar verdi. İşte Vida’nın o açıklamaları: Dinamo Kiev’de oynarken 1 ay tatil yapabiliyordum ve denizde de tatil için zaman ayırabiliyordum. Ama şimdi tatilim kısa ve biz eşim ve çocuğumla birlikte Miholjac’a geldik. Her yıl yaz ve kış tatillerinde mutlaka memleketime geliyorum. 3 Ocak’ta Beşiktaş’ın kampına katılacağım.

OĞLUM DAVİD TÜRÇE ÖĞRENİYOR

Oğlum David biraz geç konuşmaya başladı. Ben de onu Şubat ayından beri Türkçe öğrenmek için İstanbul’da bir anaokuluna gönderiyorum. Futbolu gerçekten seviyor ve bu yüzden onunla evde özel olarak maç yapmak zorunda kalıyorum. Eve gelir gelmez 25 numaralı formasını ve küçük botlarını giyiyor ve benimle futbol oynamak istiyor. Ben de Beşiktaş’la maça çıkmış ve yorgun olsam da onunla bir daha futbol oynamak zorunda kalıyorum. Ben gelene kadar uyumuyor ve bekliyor. 2018’a biz aile olarak başarılı bir şekilde bitirdik, daha iyi olamazdı.

BAHARDA DAHA İYİ YERDE OLURUZ

Ancak maalesef Beşiktaş’la aynı şekilde mutlu olacak sonuçlar alamadık. Bütün çabamıza rağmen ilk yarıyı beşinci sırada tamamladık. Bizim için çok iyi bir sezon değildi. Avrupa Ligi’nden de erken elendik. Taraftar da ben de bu durumdan memnun değilim. Baharda (sezon sonunda) kulübün yerinin daha iyi olacağını umuyorum. İstanbul’da bulunmak benim için hoş bir durum. Hemen Beşiktaş’tan emekli olmayı düşünmüyorum çünkü şu an uygun zaman değil. Türkiye’de bir şeyler yapmak istiyorum ve kariyerimden sonra hatırlanacak izler bırakmak istiyorum. Sonra da Donji Miholjac’a geri döneceğim. (AKŞAM)

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