Domagoj Vida'nın serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

Fikret Orman, Hırvat oyuncunun serbest kalma bedelini belirledi. Vatan'da yer alan habere göre, Beşiktaş bu sezon transferin en dikkat çeken kulübü olarak ön plana çıkıyor. Tosic’i 4.5 milyon euroya Guangzhou’ya, Mitrovic’i 3.5 milyon euro’ya Brugge’e, Fabri’yi de 6 milyon euro’ya Fulham’a satan siyah-beyazlılar, transferde ise turnayı Vida ile vuracak. Dünya Kupası’nda final oynayan Hırvatistan’da ortaya koyduğu performansla bir anda transferin gözdesi olan Vida için West Ham, Liverpool, Everton, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla ve PSG de devrede.
BAŞKAN MEMNUN
İngiliz, İspanyol ve Fransız medyasında Hırvat stoperle ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmezsen bu durum en çok Beşiktaş’ı ve başkan Fikret Orman’ı memnun ediyor. Devre arası bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelen ve 4.5 yıllık mukavele imzalanan 29 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar en yüksek teklifi West Ham verdi. Londra ekibi 18.5 milyon euro önerirken Orman ise 30 milyon Euro'da ısrarcı. Hırvat oyuncuya bu kadar çok kulübün talip olması Beşiktaş’ın elini güçlendirirken alt sınırı 25 milyon euro olarak belirleyen siyah-beyazlılar ‘bekle gör’ taktiğini izleyecek ve en yüksek teklifi veren Vida’yı renklerine katacak.
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