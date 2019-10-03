Mynet Trend

Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 03.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

Kütahya ile Bursa sınırları arasında kalan, adından oksijen zenginliğiyle söz ettiren Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı.

GİDİŞ
İstanbul
2019-10-10 09:10:00
Bursa
2019-10-10 15:05:00
DÖNÜŞ
Bursa
2019-10-17 15:55:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-17 19:40:00
829.2 TL
SATIN AL

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan, Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan oksijen zengini Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

Adeta kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle adeta dolup taşıyor. Sonbaharın doğaya yansıyan sarı tonlarının hissedilmeye başladığı Domaniç'te, özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları bu bölgeyi tercih ediyor. (AA)

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!
Tunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyorTunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyor
İşte güneşin en güzel battığı yer: Kızılçukur Vadisiİşte güneşin en güzel battığı yer: Kızılçukur Vadisi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya Domaniç Dağları

En Çok Okunan Trend Haberler

Mini elbiseli poz! Foyası ortaya çıktı

Mini elbiseli poz! Foyası ortaya çıktı

69 yıl sonra Güney Kore'ye gitti! Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf

69 yıl sonra Güney Kore'ye gitti! Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf

İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar

İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar

3 bin yıldır oradaydı! Müthiş keşif...

3 bin yıldır oradaydı! Müthiş keşif...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Türkiye'nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pertek Kalesi birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor

Oraya sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor

Tunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyor

Tunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyor

Güneşin en güzel battığı yer: Kızılçukur Vadisi

İşte güneşin en güzel battığı yer: Kızılçukur Vadisi

Köylüler tesadüfen bulmuştu! Ayrılık figürü turistlerin gözdesi oldu

Köylüler tesadüfen bulmuştu! O figür turistlerin gözdesi oldu

Doğa sporları vazgeçilmezinizse buraya bayılacaksınız

Doğa sporları vazgeçilmezinizse buraya bayılacaksınız

'Kuş cenneti' Acıgöl'de flamingo şöleni

'Kuş cenneti' Acıgöl'de flamingo şöleni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.