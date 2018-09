İnternete yüklenen domates görüntüsü birçok kişinin dikkatini çekti! Sebebi ise domatesin an be an erimesiydi. Bakalım bu görüntüler size tanıdık gelecek mi...

Oldukça etkileyici! Buzluktan çıkan dometesin aldığı hal şaşıtıyor

İnternete yüklenen domates görüntüsü birçok kişinin dikkatini çekti! Sebebi ise domatesin an be an erimesiydi. Bakalım bu görüntüler size tanıdık gelecek mi...

1 / 9 1

2 / 9 2

3 / 9 3

4 / 9 4

5 / 9 5

6 / 9 6

7 / 9 7

8 / 9 8