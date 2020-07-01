Domates domates olalı böyle işkence görmedi: Baharatlı domates reçeli tarifi

Karakteristik kırmızı rengi çok iyi bir antioksidan kaynağı olduğunu gösterir. Ayrıca formunu korumak isteyenler için ideal bir reçeldir çünkü, diğer reçellere göre kalorisi bir hayli düşüktür. Haydi ona bir şans verin, seveceksiniz...

Baharatlı Domates Reçeli Tarifi

Malzemeler

500 gram (cherry) domates

500 gram toz şeker

1,5 su bardağı su

2 adet orta boy limon

1 adet (0.5 gram) damla sakızı

5 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

100 gram badem içi (kabukları soyulmuş)

Tarif

Cherry domatesleri bol su ile yıkayın.

Bademlerin kabuklarını soyun.

Su ve toz şekeri derin bir tencereye boşaltın.

Damla sakızını ilave ederek şekeri eriyene kadar karıştırın.

Çubuk tarçın ve karanfilleri de ilave ettikten sonra tencereyi orta ateşte yanan ocağa alın. Bu malzemeleri koyu şerbet kıvamı alana kadar kaynatın.

Kabukları soyulmuş bademleri ve domatesleri bütün olarak tencereye ilave edin ve 30 ila 40 dakika kadar kısık ateşte domatesler yumuşayıp patlayana kadar kaynatın.

Limon kabuğunun sarı kısımlarını rendenin ince tarafında rendeleyin ve limonları ortadan ikiye kesip sularını sıkın.

Kaynamakta olan ve kıvam alan reçele limon kabuğu rendesini ve limon suyunu ilave edip yavaşça karıştırın. Bu şekilde 10 ya da 15 dakika daha kaynatın ve reçelin altını kapatarak soğumaya bırakın.

