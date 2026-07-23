Domates ve üzümlerin üzerine kil püskürtmeye başladılar! Tarlalarda yeni dönem

İnce, beyaz renkli ve doğal bir mineral olan kaolin, bitkilerin üzerine uygulandığında adeta yüksek koruma faktörlü bir güneş kremi gibi çalışıyor. Güneş ışınlarını yansıtan beyaz tabaka, yaprakların ve meyvelerin aşırı ısınmasını önlerken su kaybını da yavaşlatıyor.

BİTKİLERDE DE GÜNEŞ YANIĞI OLUŞABİLİYOR

İnsan cildi gibi bitkiler de uzun süre yoğun güneş ışığına maruz kaldığında zarar görebiliyor. Özellikle sıcak, kuru ve rüzgârlı havalarda kökler, yaprakların kaybettiği suyu yeterince hızlı karşılayamıyor.

Bunun sonucunda yapraklarda kahverengi lekeler, kurumalar ve erken dökülmeler görülebiliyor. Meyvelerde oluşan güneş yanıkları ise ürünlerin görünümünü ve pazar değerini düşürüyor. Hafif vakalarda hasar sınırlı kalırken, sorun her yıl tekrarlandığında bitki zayıflıyor ve zararlılara, hastalıklara ve mantar enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız hale geliyor.

Domates, biber, üzüm ve elma ağaçları güneş yanığına karşı en hassas türler arasında yer alıyor.

SULAMA TEK BAŞINA YETERLİ OLMUYOR

Tarım üreticileri sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte sulama sistemlerine daha fazla başvuruyor. Topraktaki yeterli nem, bitkilerin güneş enerjisinden daha verimli yararlanmasını, daha kaliteli ürün vermesini ve gelişimini sürdürmesini sağlıyor.

Ancak çok sıcak ve rüzgarlı günlerde düzenli sulama bile bitkileri tamamen koruyamıyor. Bitkiler, su kaybını azaltmak için yapraklarındaki gözenekleri kapatıyor. Bu durum fotosentezin yavaşlamasına, büyümenin durmasına ve verimin düşmesine neden oluyor. Aşırı sıcaklarda çiçekler kuruyabiliyor, tozlaşma bozulabiliyor ve meyvelerde çeşitli fizyolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Bitkileri güneşten korumak için beyaz kil kullanımı yeni bir yöntem değil. Orta Asya’da yüzyıllar önce üreticiler, kavurucu sıcaklarda bitkileri beyaz kil ve su karışımıyla kaplamaya başladı. Beyaz ya da porselen kili olarak da bilinen kaolin, büyük oranda kaolinit mineralinden oluşuyor. Adını Çincede “yüksek tepe” anlamına gelen bir ifadeden alan mineral, ilk kez Çin’de keşfedildi.

Günümüzde kaolin; porselen, kağıt, boya ve kozmetik ürünlerinin yanı sıra tarımda da kullanılmaya başlandı.

KAOLİN BİTKİLERİ NASIL KORUYOR?

Kaolin suyla karıştırılıp bitkilere püskürtüldüğünde, su kısa sürede buharlaşıyor ve yapraklarla meyvelerin üzerinde ince, beyaz bir tabaka kalıyor.

Bu tabaka güneş ışınlarını yansıtarak bitkinin sıcaklığını düşürüyor. Özellikle güneşe uzun süre maruz kalan güney yönündeki bölgelere uygulanması, güneş yanığı riskini azaltıyor. Kaolin tabakası yaprakların alt yüzeyindeki doğal buharlaşmayı tamamen durdurmuyor. Böylece bitki nefes almaya ve fizyolojik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Yaprakların üzerini ince bir tabakayla kaplayan kaolin, doğal bir ayna gibi davranarak güneş ışığını geri yansıtıyor. Bu sayede yaprak sıcaklığı azalıyor ve bitkinin daha uzun süre serin kalması sağlanıyor. Özellikle kuraklık koşullarında bitkinin bünyesindeki suyun daha uzun süre korunması büyük önem taşıyor. Kaolin uygulanan bitkiler suyu daha verimli kullanabiliyor ve sıcak günlerde gelişimlerini daha iyi sürdürebiliyor.

ZARARLILARA KARŞI DOĞAL BARİYER

Kaolinin faydaları yalnızca güneşten korunmayla sınırlı değil. İnce mineral parçacıkları, bitkinin üzerinde zararlı böceklerin tutunmasını ve yönünü bulmasını zorlaştıran fiziksel bir bariyer oluşturuyor. Bu durum kimyasal böcek ilaçlarına duyulan ihtiyacın azalmasına yardımcı olabiliyor.

Kaolin tabakası, mantar ve diğer hastalık etkenlerinin bitki yüzeyine yerleşmesini de zorlaştırıyor. Böylece bitkilerin hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlıyor. Ancak uygulamanın tek başına tüm hastalıkları önlemediği, diğer bitki koruma yöntemleriyle birlikte kullanılması gerektiği belirtiliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN PARÇASI OLABİLİR

Kaolin biyolojik olarak parçalanabilen ve çevre dostu bir mineral olarak kimyasal ürünlere alternatif oluşturuyor. İklim değişikliği, özellikle sıcak ve kurak bölgelerde tarımı giderek zorlaştırırken, kaolin parçacık filmi uygulamaları yaprak sıcaklığını düşürmesi, meyve kalitesini koruması ve verimi desteklemesiyle öne çıkıyor.

Bununla birlikte uygulama miktarının ve zamanlamasının doğru belirlenmesi gerekiyor. Meyvelerin üzerinde kalan beyaz kalıntılar da görünüm açısından bazı pazarlarda sorun yaratabiliyor.

Uzmanlar gelecekte kaolin uygulamalarının hassas sulama sistemleri, sıcaklığa dayanıklı bitki çeşitleri ve daha uzun ömürlü yeni formüllerle birlikte kullanılabileceğini belirtiyor.