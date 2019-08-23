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Domatesi en hızlı yiyebilmek için yarıştılar

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 23.08.2019 22:16 | Son Güncelleme

Sinop'un Boyabat ilçesinde, '3'üncü Domates Festivali' düzenlendi. Festivalde düzenlenen yarışmaya katılanlar, domatesi en hızlı yiyebilmek için yarıştı.

Domatesi en hızlı yiyebilmek için yarıştılar

Boyabat Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 3'üncü kez 'Domates Festivali' gerçekleştirildi. Festivalde 'domatesi en hızlı yeme yarışması' yapıldı. Yarışmaya katılanlar, verilen domatesleri 3 dakikada bitirmeye çalıştı. Yarışmada, 'çocuklar kategorisi'nde, belirlenen sürede 1 kilo domates yiyen Kemal Çadırcıbaşı (13) birinci oldu.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Gazidere domatesinin 3 yıl önce tescillendiğini belirterek, "Boyabat, Türkiye'ye değer katan şehir haline gelecek. Bugün 120'ye yakın yarışmacımız var. Gazidere domatesi yüzde 100 organik üründür. Abad şehir Boyabat'ta yetişen ürünler, insanları da abad ediyor. Boyabat Gazidere domatesini yiyen kanserden korunuyor" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sinop boyabat Domates Festivali

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