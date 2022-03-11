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Domenec Torrent: Camp Nou'da hücum oynarsanız 4 yersiniz

11.03.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Nou Camp'ta Barcelona karşısında alınan 0-0'lık beraberliği değerlendirdi.

Domenec Torrent: Camp Nou'da hücum oynarsanız 4 yersiniz

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kalmaları sonrası açıklamalarda bulundu.

Eski futbolcusu olan Barcelona'nın hocası Xavi ile olan sohbetleri hakkında Torrent, "Biz arkadaşız Xavi'yle. Uzun yıllar geçirdik birlikte. Birbirimizle futbolla ilgili bir şey konuşmadık. Kucaklaştık ve maçı bitirdik." ifadelerini kullandı.

"FİZİKEN İYİYDİK"

Takımın çok geliştiğini söyleyen İspanyol hoca, "Fiziken iyiydik takım olarak. Kondisyon antrenörlerimizi tebrik etmek lazım. Son Konyaspor maçında iyi oynayamadık. Süper Lig'deki en şiddetli takımlardan biriyiz bu konuda. Kendimizi çok geliştirdik. Oyuncular çok büyük mesafe kat etti. Şu anki fiziksel kapasitelerinden inanılmaz memnunuz." dedi.

"ANTRENMAN YAPMAMIZ ŞART"

Ligdeki derbi için de konuşan Torrent, "Yarın burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Antrenman yapmamız şart. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil." sözlerini kullandı.

"AMACIMIZ RÖVANŞA DAİR UMUTLU OLMAKTI"

"Burada amacımız rövanşa dair umutlu olmaktı. Bunu da başardık." diyen 59 yaşındaki teknik direktör, "Biz çok iyi çalıştık. Bu nedenle Florya'da bu kadar saat geçiriyoruz. Barcelona'nın ofansif yeteneklerini kısıtladık. Barça ile Camp Nou'da başabaş hücum oynarsanız 4 yersiniz. Son maçları böyle oluyor. Bizim amacımız orta sahanın merkezini kapatmaktı. Topa da sahip olup boşlukları doğru kullanmaktı. Ayrıca çok memnunuz. Heyecanlı bir şekilde gelecek taraftarlar rövanşa. Çok büyük bir maç olacak. Mesela Napoli sahasında Barça'dan 4 yedi. Her şey olabilir. Ancak, iyi mücadele edeceğiz. Şu ana kadar hiçbir şey yapmadık. Hayallerimizi canlı tuttuk. Taraftarlarımız bize İstanbul'da çok yardımcı olacak. Maçtaki kötü anlarımız olsa bile, doğaldır olabilir, onlar bize daha güçlü olmamız için çok yardımcı olacaklar." açıklamasını yaptı.

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