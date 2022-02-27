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Domenec Torrent galibiyet sonrası konuştu! ''Meyvelerini topluyoruz''

27.02.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu. Torrent, "Bu 1 ayda kendimizi geliştirdik. Sezon öncesi gibi hazırlık yaptık. Meyvelerini topluyoruz. Maçın sonucundan memnunum. 2 hafta üst üste 3 puan almak güzel." dedi.

Domenec Torrent galibiyet sonrası konuştu! ''Meyvelerini topluyoruz''

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ"

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Galibiyetle ilgili konuşan Domenec Torrent "Güzel bir maç oldu. Bizim çok fazla fırsatımız vardı. Çok pozisyon yakaladık. Onlar da 2 güzel gol attı. Az pozisyonla golleri çıkardılar. Güzel oynadık. 1 ay boyunca antrenman yaptık. Bu 1 ayda kendimizi geliştirdik. Sezon öncesi gibi hazırlık yaptık. Meyvelerini topluyoruz. Maçın sonucundan memnunum. 2 hafta üst üste 3 puan almak güzel." dedi.

"BEN ROTASYON YAPIYORUM"

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Kadro seçimi ve oyuncu değişiklikleriyle ilgili de açıklama yapan İspanyol teknik adam "Bazen hocaların aldığı kararlar, sahayı doğrudan etkiliyor. Bazen kimin girip çıktığı etkilemiyor, bazen etkiliyor. Ben rotasyon yapıyorum. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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