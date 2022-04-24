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Domenec Torrent'i hiç böyle görmediniz! Açtı ağzını, yumdu gözünü...

24.04.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay maçı sonrası kendinden beklenmeyen şekilde flaş bir çıkışta bulundu. Torrent, "Diğer büyük takımların oyuncuları 14-15 gol atıyor. Bizim en golcümüz 9 gol atan Kerem. Hiç memnun değilim! Fatih Terim döneminde yaşananlar, bugün de yaşanmaya devam ediyor." dedi.

Domenec Torrent'i hiç böyle görmediniz! Açtı ağzını, yumdu gözünü...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"FATİH TERİM DÖNEMİNDE YAŞANANLAR..."

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Kaçırdıkları gollerle ilgili konuşan Domenec Torrent "Hiç memnun değilim! Sadece 1 gol atabildik. Fırsatları değerlendiremiyoruz. Fatih Terim döneminde yaşananlar, bugün de yaşanmaya devam ediyor. Maç içinde birçok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Efektiflik açısından problemimiz var." dedi.

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"DİĞER BÜYÜK TAKIMLARIN OYUNCULARI 14-15 GOL ATIYOR..."

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Takımdaki gol sorunu hakkında sözlerine devam eden İspanyol teknik adam "Galatasaray kadar büyük bir kulüp, sıralamada bu tarz yerde olunca, bitiricilik sorunları da olabiliyor. Diğer büyük takımların oyuncuları 14-15 gol atıyor. Bizim en golcümüz 9 gol atan Kerem..." ifadelerini kullandı.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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