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Domenec Torrent rahat durmuyor! Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti...

14.08.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da görevine son verilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılı ekibi FIFA'ya şikayet etti. Alacaklarının yanı sıra, imaj hakkının zarar gördüğü için ekstra tazminat talep eden Torrent'e Galatasaray'dan karşı hamle geldi.

Domenec Torrent rahat durmuyor! Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti...

Galatasaray'ın başında aldığı kötü sonuçlardan sonra görevine son verilen Domenec Torrent gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılı ekibi FIFA'ya kadar şikayet eden İspanyol çalıştırıcıya Galatasaray'dan karşı hamle geldi.

YÜKLÜ TAZMİNAT GÜNDEME GELDİ

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Torrent'in yanında kovulan yardımcıları da konuyu FIFA'ya taşıyınca Galatasaray'ın eli kolu bağlandı. Sadece Torrent'e 2.3 milyon Euro gibi bir tazminat ödemesi beklenen Galatasaray'da bu rakam yardımcılarıyla birlikte artabilir...

GALATASARAY'DAN KARŞI HAMLE GELİYOR

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Galatasaray, Torrent'in FIFA'ya şikayeti üzerine karşı bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar FIFA'daki dava için savunma hazırladı. Torrent'e kolay kolay tazminat ödemek istemeyen Dursun Özbek yönetiminin bu olaya özel bir hazırlık yaptığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek FIFA Domenec Torrent galatasaray
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