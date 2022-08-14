Domenec Torrent rahat durmuyor! Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti...

Galatasaray'ın başında aldığı kötü sonuçlardan sonra görevine son verilen Domenec Torrent gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılı ekibi FIFA'ya kadar şikayet eden İspanyol çalıştırıcıya Galatasaray'dan karşı hamle geldi.

YÜKLÜ TAZMİNAT GÜNDEME GELDİ

Torrent'in yanında kovulan yardımcıları da konuyu FIFA'ya taşıyınca Galatasaray'ın eli kolu bağlandı. Sadece Torrent'e 2.3 milyon Euro gibi bir tazminat ödemesi beklenen Galatasaray'da bu rakam yardımcılarıyla birlikte artabilir...

GALATASARAY'DAN KARŞI HAMLE GELİYOR

Galatasaray, Torrent'in FIFA'ya şikayeti üzerine karşı bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar FIFA'daki dava için savunma hazırladı. Torrent'e kolay kolay tazminat ödemek istemeyen Dursun Özbek yönetiminin bu olaya özel bir hazırlık yaptığı öğrenildi.



