Domenec Torrent yedikleri golü yorumladı! ''Ben o kuralı anlamıyorum''

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar son 16 turu ikinci maçında Barcelona'ya 2-1 mağlup ederek turnuvaya nokta koydu. Takımın teknik direktörü Domenec Torrent, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"BEN O KURALI ANLAMIYORUM!"

Galatasaray'da Domenec Torrent mücadelenin ardından yedikleri gol ile ilgili konuşarak, "Pedri'nin bireysel çabasıyla ilk golü atıp beraberliği yakaladılar. İkinci gol ise ilginç, ben o kuralı anlamıyorum, 10 kişi olduğumuz halde sahada o sebeple oyuncumuz dışarıdaydı ve hakem devam etmesi gerektiğini söyledi. Kurallara uyarak ve ikinci golü yedik." dedi.

"TAKIM DOĞRU YOLDA İLERLİYOR"

Takımı hakkında konuşan Torrent, "Bence takım doğru yolda ilerliyor, bu yolda ilerlemeye devam etmeli. Süper Lig'de olabilecek en yüksek seviyede ligi bitirmeye çalışacağız. Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu sahada kendini gösterdi. Oyuncuların hepsinden çok memnunum. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu bilerek oynadılar hepsi." ifadelerini kullandı.

