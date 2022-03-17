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Son dakika: Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

17.03.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın Barcelona'ya 2-1 yenilip Avrupa'ya veda etmesinin ardından UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 2023-2024 sezonundan itibaren 4'e düştü. Normalde 5 olan sayımızın 4'e düşmesi sosyal medyada büyük yıkım olarak konuşuluyor...

Son dakika: Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın Barcelona'ya yenilip UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin bedeli Türk futbolu için ağır oldu. 2023-2024 sezonunda Avrupa'ya 5 takım yollamayı planlayan TFF'ye büyük bir şok geldi. Galatasaray'ın mağlup olmasının ardından önümüzdeki sezon Avrupa'ya 4 takım gidecek.

İLK 15 İDDİASI SONA ERDİ

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Lig sıralamasında ilk 15 sıraya girmeyi hedefleyen Türkiye, Galatasaray'ın bu mağlubiyetinin ardından bu iddiasını kaybetti. Sıralamada geriye düşen Türkiye, önümüzdeki sezondan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderecek.

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SON 10 YILDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

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2021-2022 sezonu dahil son 10 yıl Avrupa Kupalarında toplanan güncel puanlar:

1-) Beşiktaş: 71.000
2-) Galatasaray: - 61.000
3-) Fenerbahçe: - 55.500

SENEYE UEFA AVRUPA LİGİ'NE GİDİLEMEYECEK

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Buna göre 2023/24 sezonunda Avrupa’ya 5 yerine 4 takımla, Şampiyonlar Ligi’ne 2 yerine 1 takımla gideceğiz. Avrupa Ligi’ne de 1 yerine hiç takım gönderemeyeceğiz.

GALATASARAY, AVRUPA’DA BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

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Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 14 karşılaşmaya çıktı ve 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’a 2-1 mağlup oldu ve elendi. Sarı-kırmızılılar bu mücadele ile bu sezon Avrupa kupalarında 14. karşılaşmasına çıktı. Aslan söz konusu maçlarda 5 galibiyet alırken, 3 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı.

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AVRUPA LİGİ'NDE TEK YENİLGİ BARCELONA'YA

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Galatasaray bu karşılaşma haricinde bu sezon Avrupa’da UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda temsilcisi PSV’ye iki maçta da kaybetti. Sarı-kırmızılılar ayrıca Avrupa Ligi’nde de tek yenilgisini de Barcelona karşısında aldı.


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