Domino oyununun ilk defa ne zaman ve nerede oynandığını söylemek zor. Pratik bir oyun olması ve bir nevi zihin egzersizi olarak görülmesi onu pek çok farklı kültürde oynanan bir oyun haline getirmiş. Günümüzdeki haliyle ilk olarak 18. yüzyılda İtalya'da bir salon oyunu olarak oynandığı biliniyor. Buradan önce Fransa'ya, Fransa'dan da tutsaklar aracılığıyla İngiltere ve ardından da Amerika'ya ulaştığı tahmin ediliyor. Bu kadar geniş coğrafyalarda oynanması da doğal olarak domino oyununun oynanış biçimleriyle ilgili farklılıklar meydana getirmiş. Biz de yazımızda sizin için en yaygın olarak oynanan domino oyunundan bahsettik. Öyleyse "Domino nasıl oynanır, okul öncesi çocuklar için faydalı mıdır, kuralları nelerdir?" gibi soruların cevaplarına bakalım.

Domino Nasıl Oynanır, Kuralları Nedir?

Domino en az iki, en fazla dört kişiyle "domino taşları" ile oynanan bir oyun. Domino taşları dedik ama dominoyu ahşap parçalar, kartlar ve pullarla da oynamak mümkün. Bu esnekliği sayesinde okul öncesi çocukların zihinsel etkinliklerinin gelişmesi için de daha basit kurallarla oynatılabilen bir oyun. Çocukların kartlar ya da taşlar üzerindeki nokta sayılarının aynısını bulup yerleştirmesi okul öncesi dönem için etkinlik kitaplarında görülen uygulamalardan.