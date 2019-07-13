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Domino’s nakitsiz ödeme çözümlerini deniyor

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TEKNOLOJİ  | 13.07.2019 10:45 | Son Güncelleme

Ünlü pizza zinciri Domino’s nakitsiz dünyaya hazırlık amacıyla, nakit paranın geçmediği restoranları test etmeye başladı.

Domino’s nakitsiz ödeme çözümlerini deniyor

Nakit paranın geçerli olmadığı restoranlarda, kredi kartı, dijital cüzdanlar, PayPal ve Instagift kartları geçerli olacak. Avustralya’da başlayan test için beş restoran seçildi. Müşteriler bu mağazalardan online sipariş verirken de kapıda nakit seçeneği bulunmuyor.

Avustralya ve Yeni Zellanda CEO’su Nick Knight ise, nakitsiz restoranlarda kasa önünde kuyruk oluşmadığını ayrıca üzerinde nakit taşımayan motokuryelerin daha güvenle hareket ettiğini vurguladı.

Avustralya’da halkın sadece beşte biri nakit kullanıyor ve nakit ödeme yapılacağı zaman mağazadan indirim isteme geleneği bulunuyor. Ayrıca ülkede bu ay yürürlüğe girecek yasayla 15 bin doların üzerindeki alışverişlerde nakit kullanımı da yasaklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
domino's nakit para

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