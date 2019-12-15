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Domuz avında vurularak hayatını kaybetti

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, domuz avında yanlışlıkla vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Domuz avında vurularak hayatını kaybetti

Hüseyin Ercan (28), Batısandal Mahallesi Yanıkhan mevkisinde bulunan evlerindeki bahçeye gelen domuzları bölgeden uzaklaştırmak amacıyla bir grup arkadaşıyla ava çıktı.

Ercan, bu sırada kimin tarafından ateşlendiği belirlenemeyen kurşunla karnından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ercan'ı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ercan, yolda hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ercan'ın cesedi, otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
mersin erdemli domuz avı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
asla üzülmedim aksine ilahi adalet bu hayvanların yakasını bırakın AV CİNAYETTİR!! doğada rahat bırakın şu hayvanları.Allahım sen ne büyüksün.ibret olsun!! bu canlarında bizim kadar yaşama hakkı var,ellerinden alanın Allah cezasını versin
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