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Donald Trump'a yapmadıklarını bırakmadılar! Oğlundan tepki geldi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

ABD'de bir spor giyim markası Donald Trump'ı 'susturma' temalı reklam kampanyası için ilginç görseller hazırlayınca olanlar oldu. Billboardlarda yayınlanan görsellere Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'dan tepki gecikmedi.

Donald Trump'a yapmadıklarını bırakmadılar! Oğlundan tepki geldi

Spor giyim markası Dhvani, New York’taki Times Meydanı’nda dev billboard’da yer alan yeni reklam görselleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Marka yeni üretilen iç çamaşırlarının tanıtımı için ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı ilginç görseller kullandı.

AĞZINI BANTLADILAR, YERE YIĞDILAR

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Görsellerde Trump, Beyaz Saray’ın önünde elleri kolları bağlanarak yere devrilmiş halde görülüyor. Bir başka görselde modeller Trump’ın ağzını bantlıyor.

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Reklam kampanyasında en dikkat çeken görsellerden biri de Trump’ın tuvalette otururken elinden telefonunun alınmasını canlandıran fotoğraf oldu.

'ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ'

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Dhvani, Twitter açıklamasında reklamı “metaforik” (mecazi) olarak nitelendirerek, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

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Dhvani’nin CEO’su ve kurucusu Avi Brown, The Washington Post’a verdiği röportajda, “Niyetimiz, markamızı, ülkemizin geriye doğru gidişine karşı ilerici bir değişime dayandırmaktır” şeklinde konuştu.

OĞLU İSE TEPKİ GÖSTERDİ

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Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. Twitter üzerinden, billboard’lardaki reklamlar için medyayı tepki göstermeye çağırdı.

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