Donald Trump'a yapmadıklarını bırakmadılar! Oğlundan tepki geldi

Spor giyim markası Dhvani, New York’taki Times Meydanı’nda dev billboard’da yer alan yeni reklam görselleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Marka yeni üretilen iç çamaşırlarının tanıtımı için ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı ilginç görseller kullandı.

AĞZINI BANTLADILAR, YERE YIĞDILAR

Görsellerde Trump, Beyaz Saray’ın önünde elleri kolları bağlanarak yere devrilmiş halde görülüyor. Bir başka görselde modeller Trump’ın ağzını bantlıyor.

Reklam kampanyasında en dikkat çeken görsellerden biri de Trump’ın tuvalette otururken elinden telefonunun alınmasını canlandıran fotoğraf oldu.

'ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ'

Dhvani, Twitter açıklamasında reklamı “metaforik” (mecazi) olarak nitelendirerek, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

Dhvani’nin CEO’su ve kurucusu Avi Brown, The Washington Post’a verdiği röportajda, “Niyetimiz, markamızı, ülkemizin geriye doğru gidişine karşı ilerici bir değişime dayandırmaktır” şeklinde konuştu.

OĞLU İSE TEPKİ GÖSTERDİ

Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. Twitter üzerinden, billboard’lardaki reklamlar için medyayı tepki göstermeye çağırdı.



