Donald Trump’ı canlandıracak aktör belli oldu

Eski FBI Direktörü James Comey‘nin yazdığı A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership kitabından ekranlara uyarlanacak olan mini dizinin oyuncu kadrosu belli oldu.

Henüz ismi belli olmayan dramanın kadrosuna Jeff Daniels, Brendan Gleeson, Michael Kelly ve Jennifer Ehle katıldı. Prodüksiyon gelecek ay başlayacak ve mini dizi, CBS'in sahip olduğu Showtime kanalında veya online yayın platformu CBS All Access'te ekrana gelecek.

Comey’in 2013-2017 yılları arasında FBI direktörü olduğu zamanları anlatan kitap, kendisinin 2016 seçimlerindeki rolünü, Hillary Clinton'ın e-mail skandalını, seçimlere Rusya'nın dahiliyle ilgili soruşturma veya Mayıs 2017'deki kovulmasına yol açan diğer olayları konu ediyor.

Dizinin senaryosu “Richard Jewell” ve “Captain Phillips”in yazarı Bill Ray tarafından kaleme alınacak. Kasım ayında çekimlerine başlanması planlanan dizinin yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.



