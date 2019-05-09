Donald Trump Jr. yakın markajda! ABD Senatosu ifadeye çağırdı!

İlk olarak Axios adlı haber sitesi tarafından duyurulan resmi davet, Trump'ın çocuklarından biri için çıkarılan ilk resmi ifade çağrısı olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu komitenin Trump'ın büyük oğlunu ifadeye çağırmasının gerekçesinin ise Trump Jr.'ın eylül 2017'de Senato Adalet Komitesinde Rusya soruşturmasıyla ilgili verdiği ifade olduğu belirtildi.

Söz konusu ifadesinde babasının Rusya'daki işlerini genişletme planıyla ilgili çok az bilgiye sahip olduğunu aktaran Trump Jr.'ın aynı konuda yeniden ifadesine başvurulacak.

TRUMP'IN RUSYA'DAKİ YATIRIMLARINI GENİŞLETME PLANI

Buna gerekçe olarak da Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in aynı konuyla ilgili verdiği ifadede "Trump Jr.'ın Rusya'daki tüm süreçlerden bütünüyle haberdar olduğunu" iddia etmesi gösterildi.

Aynı haberde Trump Jr.'ın daha önce gönüllü olarak Senato İstihbarat Komitesi önünde ifade verdiğini söylediği, şimdiki resmi ifade davetini ise anlamsız bulduğu kaydedildi.

Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. da daha önce birkaç oturumda Senato'daki farklı komitelerde Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak soruları yanıtlamıştı.