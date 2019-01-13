Dondurma tüketimi için ezber bozacak çıkış: Kışın hasta olduğunuzda yiyin

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmayı 7’den 70’e sevmeyen yoktur. İçerisinde bulunan süt nedeniyle kalsiyum deposu da olan dondurma kemiklerin güçlenmesinde, diş sağlığında önemli bir role sahip. Ancak kış aylarında yenilen dondurmanın hasta yaptığı yönündeki önyargıların yersiz olduğunu ifade eden Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, bunun aksine vücudun dondurmaya sadece yazın değil dört mevsim ihtiyacı olduğunu söyledi.

Dondurma hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu dile getiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Bunlardan önemlisi ‘kışın dondurma yenmez, öksürük yapar, soğuk algınlığına neden olur’ gibi klişeleşmiş kalıplar. Hâlbuki biz yaz-kış dondurma yenir diyoruz. Gribe karşı koruyucu etkisinin yanı sıra, immün sistemi güçlendirdiği için gripli iken mikroplarla savaşır. Dolayısıyla kar yağarken de, 7/24, yaz-kış, dört mevsim dondurma tüketebilirsiniz ve tüketmelisiniz” dedi.

“DİŞ ÇÜRÜTEN DONDURMA DEĞİL SUNİ ÜRÜNLER”



Diş çürümesine neden olduğu iddialarını reddeden Prof. Dr. Özyaral, buna neden olan şeyin dondurma değil metabolitik ve şekerli artıklar olduğunu ifade etti. Özyaral, şeker eklenmiş birtakım suni ürünler olan yerine güzel, marka değeri yüksek olanların tüketilmesi ya da dondurma yedikten sonra dişlerin fırçalanmasını önerdi.