Dondurmanın erimesi fiziksel mi kimyasal mı? Sebebi nedir?

Sıcak havalarda dondurmalarımızın erimeye başladığını görürüz. Dondurma eridiğinde ise fiziksel bir değişim mi gerçekleştiği yoksa kimyasal yapısının bozulup kimyasal bir değişim mi yaşadığı merak edilir. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki bu durum buzun suya dönüşmesiyle benzerlik gösterir. Bizi doğru cevaba ulaştıracak olan ise maddenin kimyasal yapısının değişip değişmediğine bakmaktır.

Dondurmanın erimesi fiziksel mi kimyasal mı?

Dondurmanın erimesi fiziksel bir değişimdir. Çünkü maddesinin kimyasal yapısı bozulmadan sadece hali değişir. Katı halde bulunan dondurma, sıcaklık arttığında sıvı hale geçer ancak içindeki su, süt, şeker ve diğer bileşenler aynı kalır. Bu süreç suyun buza dönüşmesi veya buzun erimesi gibi fiziksel hal değişimleriyle benzerdir. Maddenin kimliği değişmediği için bu olay fiziksel bir dönüşüm olarak kabul edilir.

Fiziksel değişimler genellikle geri döndürülebilir niteliktedir. Yani dondurma eridiğinde de tekrar dondurularak eski haline getirilebilir. Ancak bu süreçte bazı yapısal bozulmalar olabilir. Örnek vermek gerekirse, dondurma içinde hava kabarcıkları bulunur ve eriyip yeniden donduğunda bu yapısal özellikler değişebilir. Buna rağmen kimyasal bileşimi değişmediği için bu durum fiziksel bir olay olarak kalır.

Kimyasal değişimler ise maddenin yapısını tamamen değiştirir ve geri döndürülemez. Örneğin, dondurma ekşidiğinde ya da küflendiğinde kimyasal değişim yaşanır çünkü yeni maddeler oluşur. Ancak erime sürecinde dondurmanın içeriğindeki bileşenler aynı kalır. Sadece fiziksel özellikleri değişir. Bu yüzden dondurmanın erimesi kimyasal değil, tamamen fiziksel bir değişimdir.

Dondurmanın erimesinin fiziksel bir değişim olmasının sebebi nedir?

Dondurmanın erimesinin sebebi, ısının etkisiyle moleküller arasındaki bağların zayıflaması ve maddenin katı halden sıvı hale geçmesidir.

Katı haldeyken moleküller birbirine daha yakın ve düzenli bir yapıya sahiptir. Fakat sıcaklık arttıkça kinetik enerji yükselir ve bu düzen bozulur. Böylece dondurma yavaş yavaş sıvı hale geçer. Bu süreç boyunca kimyasal bağlar ise değişmez. Sadece fiziksel form değiştiği için olay fiziksel bir dönüşüm olarak kabul edilir. Bu durumun temelinde hal değişimlerinin geri döndürülebilir olması yatar.