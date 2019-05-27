YEMEK

Dondurmayı gece tüketin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.05.2019 16:11 | Son Güncelleme

Dr. Fevzi Özgönül, “Dondurma yemek istiyorsanız sakın gündüz yemeyin. Dondurmanın içindeki şekerin zararlı olmaması için, yenme zamanı gece saat 22.00’den sonradır” dedi.

Dondurmayı gece tüketin

Özellikle yaz mevsiminin baş tacı dondurmanın vitamin ve minareler bakımından zengin olduğunu belirten Dr.Fevzi Özgönül, “A, B, C, D ve E grubu vitaminlerle birlikte kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller vücudumuz için çok önemlidir, Özellikle büyüme çağında bu ihtiyaçlarımızın önemi çok daha fazla artar.Tüm bu vitamin ve minerallerin alınması için en kolay ve en zevkli yol dondurma yemektir” diye konuştu.

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Dondurmanın ilk olarak 3 bin yıl kadar önce, Çinliler tarafından üretildiğini, 1777 yılında ABD´ye sıçrayan dondurma üretiminin 19. yüzyılın ortalarına kadar sadece evlerde üretilen bir yiyecek olduğunu kaydeden Dr.Fevzi Özgönül, “2000' li yılların ikinci yarısında dondurma üretimi artık sanayileşme yoluna girmiştir. Peki ama dondurma ne zaman yenmeli? Şimdi hepiniz gündüz yiyin aman geç yemeyin içerisindeki şeker nedeniyle göbek ve kalça olarak geri dönmesin diye düşündünüz bile. Çok yanılıyorsunuz. Dondurma yemek istiyorsanız sakın gündüz yemeyin dondurmanın içindeki şekerin zararlı olmaması için, yenme zamanı akşam saat 22.00'den sonradır.

dondurma

Yazlık bölgelerde akşam yürüyüşe çıkan birçok sağlıklı kişi dondurmacı önünde kuyruk oluştururlar. Hemen hemen hepsi sağlıklıdır, kilo problemi yaşamazlar ve bizce de ilerideki yaşamlarında da kilo problemi yaşamayacaklardır.
Eğer dondurma yemeyi hak etmek istiyorsanız gündüz vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinde iyice yiyin, bu yiyeceklerin iyice sindirilebilmesi için yemek yerken çok kolayca vücudun şeker ihtiyacını karşılayan, tatlı ve hamur işi gıdalardan uzak durun. Bırakın yedikleriniz iyice sindirilsin. Sindirim için yaklaşık 7-8 saat süre tanıyın ve yediklerinizin tamamı sindirildiğine emin olduğunuzda eğer dondurma yerseniz bir problem yaşamazsınız” şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Orucu bozar.
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