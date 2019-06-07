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Dondurmayı mutlaka su ile tüketin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Yaz aylarında dondurma tüketiminin artmasıyla beraber boğaz enfeksiyonu sıklığı belirgin oranda arttı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım dondurmanın su ile beraber tüketildiğinde boğaz enfeksiyonu sıklığının azaldığını belirtti.

Dondurmayı mutlaka su ile tüketin

Sıcaklarda serinlemek için en çok tercih edilenin şüphesiz ki dondurma olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Dondurma doğru şekilde tüketildiği takdirde herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Fakat doğru şekilde tüketilmezse bağışıklığı düşük olan kişilerde boğaz enfeksiyonuna neden olabilir” dedi.

Yazın hasta olmamak için ne yapmalıyız?

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Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Dondurma süt, yağ, şeker, protein ve kalsiyum gibi vücut için önemli maddeler içerir. Yaz aylarında çocukların vazgeçilmezidir. Tatlı seven insanlar için sağlıklı bir besin kaynağıdır. Doğal meyvelerden yapılan meyveli çeşitleri ile de antioksidan kaynağıdır. İnek sütü alerjisi olanlar ise keçi sütünden üretilen dondurma yiyebilir” diye konuştu.

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım dondurmanın nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda şunları söyledi; “Ben Kahramanmaraş'lıyım. Bizim memlekette dondurma su ile beraber servis edilir. Su ile tüketmek boğaz enfeksiyonu sıklığını azaltıyor. Buna ek olarak dondurma ambalajından çıkarıldıktan sonra hemen tüketilmemeli.Bir miktar beklemek mide ve bağırsaklar içinde iyi olur.Yine boğazda küçük parçalar ve eriterek yemek boğaz enfeksiyonu olasılığını azaltır.

Nelere dikkat etmeliyiz?

Dondurmanın fazla miktarda tüketilmesi kilo problemi olanlar için sorun oluşturabilir. Tok karna tüketmek daha sağlıklıdır.

Soğuk su ile tüketmeyin

Dondurma yedikten sonra dişlerimizi korumak için ağız yıkanmalı.

Paketli dondurmalar mutlaka soğuk zincirde korunmuş olmalı ve son tüketim tarihi kontrol edilerek tüketilmeli.

Boğaz enfeksiyonu sadece dondurma tüketince mi olur?

Hayır. Burnu tıkalı kişiler gece boyu ağızdan nefes alır. Ağızdan nefes almak boğazın kurumasına, dişlerin çürümesine, ağızda kötü bir tat hissine neden olarak boğaz enfeksiyonunu artırır. Bağışıklık sistemi zayıf kişiler de yine sürekli boğaz enfeksiyonu geçirir. Uyku apnesi- horlaması olan kişiler gece uykuda tıkanmaya bağlı daha sık hasta olurlar. Sigara içenler ve geniz akıntısı fazla olan kişiler daha sık hastalanır.

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