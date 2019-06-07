Dondurmayı mutlaka su ile tüketin

Sıcaklarda serinlemek için en çok tercih edilenin şüphesiz ki dondurma olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Dondurma doğru şekilde tüketildiği takdirde herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Fakat doğru şekilde tüketilmezse bağışıklığı düşük olan kişilerde boğaz enfeksiyonuna neden olabilir” dedi.

Yazın hasta olmamak için ne yapmalıyız?

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Dondurma süt, yağ, şeker, protein ve kalsiyum gibi vücut için önemli maddeler içerir. Yaz aylarında çocukların vazgeçilmezidir. Tatlı seven insanlar için sağlıklı bir besin kaynağıdır. Doğal meyvelerden yapılan meyveli çeşitleri ile de antioksidan kaynağıdır. İnek sütü alerjisi olanlar ise keçi sütünden üretilen dondurma yiyebilir” diye konuştu.

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım dondurmanın nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda şunları söyledi; “Ben Kahramanmaraş'lıyım. Bizim memlekette dondurma su ile beraber servis edilir. Su ile tüketmek boğaz enfeksiyonu sıklığını azaltıyor. Buna ek olarak dondurma ambalajından çıkarıldıktan sonra hemen tüketilmemeli.Bir miktar beklemek mide ve bağırsaklar içinde iyi olur.Yine boğazda küçük parçalar ve eriterek yemek boğaz enfeksiyonu olasılığını azaltır.