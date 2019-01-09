Dondurucuya koyularak saklandığında kötü sonuç veren yiyecek 6 yiyecek

Tazeliğini, lezzetini veya yapısını bozmamak için her ne pahasına olursa olsun donmasından kaçınmanız gereken yiyecekleri gösteren bir liste hazırladık. Üstelik bu yiyeceklerin içinden bazılar donduruludğunda bakteri üreterek sağlığımızı tehdit altına alıyor...

Asla dondurmamanız gereken 6 yiyecek

Dondurucuya koyularak saklandığında kötü sonuç veren yiyecek listeleri!

Avokado Avokado meyvesini dondurduğunuzda ipeksi dokusunu ve narin kıvamını kaybeder. Bunun yerine avokadoyu taze bir şekilde tüketmek en doğrusudur.

Kırmızı et, tavuk eti Birçoğumuzun dolabında çözünmeyi bekleyen tavuk eti ya da kırmızı et var, öyle değil mi? Hatta bu tür gıdalar en çok dondurduklarımızdan diyebiliriz. Ancak sağlığımız için çok doğru bir davranış olduğunu söyleyemeyiz. Bu tarz yiyecekleri tekrar tekrar dondurmaya kalktığımızda bakteri üretmelerine sebep oluruz. Ancak bu tür yiyecekler 5 ° C veya altında çalışan bir buzdolabında çözülmüşse, yeniden dondurulması mümkündür

Pişmiş makarna Mutfağınızda fazladan pişmiş makarna kaldıysa onu derin dondurucuya atmak mantıklı gelebilir. Ancak makarnanın buzunu çözdüğünüzde ortaya çok fazla su emmiş ve aşırı tatsızlaşmış bir hamur çıkacaktır.

Bazı peynir çeşitleri Camembert, keçi peyniri ve ricotta gibi peynirler çözüldüklerinde dokuları değişir. Parmesan ve gouda peynirleri dondurucuya girdiğinde sorun yaratmayan peynir çeşitleridir.

Süt Sütü dondurmak son derece yanlış bir davranıştır. Donmuş sütü çözdürdüğünüzde sütte topaklanmalar meydana gelebilir. İçmek bu anlamda sıkıntılıdır. Donmuş sütü çözdürdüğünüzde kaynatmanız gerekir.