YEMEK

Dondurucuya koyularak saklandığında kötü sonuç veren yiyecek 6 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.01.2019 10:08 | Son Güncelleme

Kolaylık olsun diye derin dondurucuya attığımız yiyecekler aslında bizi hasta ediyor!

Tazeliğini, lezzetini veya yapısını bozmamak için her ne pahasına olursa olsun donmasından kaçınmanız gereken yiyecekleri gösteren bir liste hazırladık. Üstelik bu yiyeceklerin içinden bazılar donduruludğunda bakteri üreterek sağlığımızı tehdit altına alıyor...

Asla dondurmamanız gereken 6 yiyecek

Dondurucuya koyularak saklandığında kötü sonuç veren yiyecek listeleri!

Avokado

Avokado
Avokado meyvesini dondurduğunuzda ipeksi dokusunu ve narin kıvamını kaybeder. Bunun yerine avokadoyu taze bir şekilde tüketmek en doğrusudur.

Kırmızı et, tavuk eti

Kırmızı et, tavuk eti
Birçoğumuzun dolabında çözünmeyi bekleyen tavuk eti ya da kırmızı et var, öyle değil mi? Hatta bu tür gıdalar en çok dondurduklarımızdan diyebiliriz. Ancak sağlığımız için çok doğru bir davranış olduğunu söyleyemeyiz. Bu tarz yiyecekleri tekrar tekrar dondurmaya kalktığımızda bakteri üretmelerine sebep oluruz. Ancak bu tür yiyecekler 5 ° C veya altında çalışan bir buzdolabında çözülmüşse, yeniden dondurulması mümkündür

Pişmiş makarna

Pişmiş makarna
Mutfağınızda fazladan pişmiş makarna kaldıysa onu derin dondurucuya atmak mantıklı gelebilir. Ancak makarnanın buzunu çözdüğünüzde ortaya çok fazla su emmiş ve aşırı tatsızlaşmış bir hamur çıkacaktır.

Bazı peynir çeşitleri

Bazı peynir çeşitleri
Camembert, keçi peyniri ve ricotta gibi peynirler çözüldüklerinde dokuları değişir. Parmesan ve gouda peynirleri dondurucuya girdiğinde sorun yaratmayan peynir çeşitleridir.

Süt

Süt
Sütü dondurmak son derece yanlış bir davranıştır. Donmuş sütü çözdürdüğünüzde sütte topaklanmalar meydana gelebilir. İçmek bu anlamda sıkıntılıdır. Donmuş sütü çözdürdüğünüzde kaynatmanız gerekir.

Salatalık

Salatalık
Pek çok sebze çok iyi donuyor olsa da, salatalık, yüksek su içeriği nedeniyle dondurucunuzun serin derinliklerinden kaçınmalıdır. Kereviz, marul, kabak ve lahana gibi diğer sebzeler de dondurucudan uzak tutulmalıdır. İyi donmuş sebzeler arasında soğan, kabak, domates ve mısır yer alır. Muzlar da dondurulabilir ve smoothie'lerde veya kabartmalarda kullanım için mükemmeldir.
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