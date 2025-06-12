'Dönem sonu faaliyet haftası' uygulaması bu yılda belirlendi! Okulun son haftası etkinlik haftasının teması: "Aile ve oyun"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, öğrencilerin yeteneklerini sergilediği "dönem sonu faaliyet haftası" etkinlikleri, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle "Aile ve Oyun" temasıyla düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla geçen yıl başlatılan uygulama, 16-19 Haziran 2025 tarihlerinde ülke genelinde tüm okullarda gerçekleştirilecek.

AİLE VE OYUN TEMASIYLA EĞLENCELİ ÖĞRENME

2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda düzenlenecek etkinlikler, aile bağlarını güçlendirmeyi, oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik etmeyi, milli ve manevi değerleri yaşatmayı, okul-aile iş birliğini artırmayı ve eğitim süreçlerini zenginleştirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, okul imkanları dahilinde aileleriyle birlikte sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılacak.

ETKİNLİK PLANLAMASI VE KAPSAYICI YAKLAŞIM

Etkinlikler, okul müdürü liderliğinde bir müdür yardımcısı, öğretmenler ve öğrenci kulüp temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından planlanacak. Bakanlığın "Dilimizin Zenginlikleri", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" ve "Harezmi Eğitim Modeli" gibi projeleri, hafta boyunca etkinlik çeşitliliğini artıracak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin de aktif katılımı için gerekli uyarlamalar yapılacak.

UYGULAMA KILAVUZU OKULLARA GÖNDERİLDİ

Okullara gönderilen uygulama kılavuzunda, etkinliklerin velilere maddi yük getirmeden, okul imkanları ve çevre koşullarına uygun şekilde planlanması gerektiği vurgulandı. Kılavuz, daha önce planlanan etkinliklerin sürdürülmesini ve önerilen faaliyetlerin katılım uygunluğuna göre organize edilmesini içeriyor. Ayrıca, tüm etkinliklerin e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü’ne kaydedilmesi talimatı verildi.

Uygulama kılavuzu için tıklayınız: https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_06/12095118_DOYNEM_SONU_FAALIYYET_HAFTASI_UYGULAMA_KILAVUZU-IYKIYNCIY_DOYNEM.pdf