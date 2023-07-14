Dönence 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Dönence dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte son bölüm özeti

Dönence dizisi yaz sezonunun yeni projelerinden biri olarak Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı. Sümeyye Aydoğan'ın Gece, Caner Topçu'nun Özgür karakterini canlandırdığı dizinin 3. bölümü merakla beklenmeye başladı. Dönence dizisi 3. bölüm fragmanları seyirciler ile paylaşıldı. Peki, Dönence'nin son bölümünde neler yaşandı, yeni bölüm ne zaman?

DÖNENCE DİZİSİ 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların yeni dizisi Dönence'nin oyuncu kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Emre Kınay, Atakan Hoşgören ve Didem İnselel gibi başarılı isimler yer alıyor. Dönence'nin 3. bölümü 18 Temmuz Salı akşamı ekrana gelecek.

DÖNENCE 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Gece Miro ile kavga eden Özgür'e pansuman yapar. İkili arasında samimi anlar yaşanır. Bunu gören Miro, Özgür'ü kıskanır ve Gece ile tartışır. Gülce Gece'ye Alican'dan bahseder ve her şey ortaya çıkar. Öte yandan Miro, çarptığı kızla yüzleşir.

Gece, Gülce ile yaşadığı zorlukları Özgür'e anlatıyor. Özgür ise onu anladığını söyleyerek Rüzgar ile yaşadıklarını Gece'ye anlatıyor. Ancak Gece'nin Özgür ile Miro arasında karar verme zamanı yaklaşıyor. Peki Gece ne karar verecek?

DÖNENCE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kimseye haber vermeden evden ayrılan Gülce kayboluyor. Gece ve Özgür Gülce'yi bulmak için harekete geçer. Miro'da Gülce'yi bulmak için motoruna atlar. Öte yandan Verda ve Cem de kaygılı bir şekilde Gülce'yi aramak için yola koyulur.

