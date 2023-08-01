DÖNENCE 5. BÖLÜM tek parça izle! KANAL D DÖNENCE dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Dönence 5. bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kanal D'de yayın hayatına merhaba diyen Dönence dizisi, asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ele alıyor. Dizide Emere Kınay 'Cem'; Caner Topçu 'Özgür'; ve Sümeyye Aydoğan 'Gece' rolüne hayat veriyor. Diziyi severe takip edenler merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Dönence'nin yeni bölümü 1 Ağustos Salı akşamında yayınlanacak. İşte Dönence yeni bölüm konusu...

DÖNENCE DİZİSİ 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Dönence, her salı akşamı Kanal D'de yayınlanacak. Dönence dizisi yeni bölümü olan 5. bölümü bu akşam saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak.

DÖNENCE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dönence dizisinin dördüncü bölümde; Gece, Özgür'ün kendisi için ne düşündüğünü sorgularken Özgür, Gece'ye olan aşkını itiraf edecek mi?

Alican’la görüşemediği için umutsuzluğa kapılan Gülce’yi bu karmaşık duygularından çıkaracak olan Gece bir plan yapar. Gülce'den özür dileyen Gece, kardeşiyle arasındaki bağı güçlendirebilecek mi? Gece'nin çabalarıyla Alican, Gülce'yle buluşmayı kabul eder ve Alican ve Gülce bir araya gelir. Gülce'nin heyecanı Alican'ı görünce daha da artar. Gülce ve Alican'ın ilk buluşmasında neler olacak?

Gece’nin babasından sakladığı sır ikilinin arasına duvarlar örmesine neden olur. Gece, yaşanan bu durumu düzeltmek için Özgür ve Rüzgar'ı da davet ettiği bir yemek organize eder ve herkesi yıkan bir gelişme yaşanır. Cem'in aniden bayılması herkesin panik olmasına neden olur. Gece'nin Gülce'yle spor kulübünde tartıştığını öğrenen Verda, Gece'yi hemen yanına çağırır. Gece, hiç beklemediği bir çıkışla karşı karşıya gelir. Verda, Alican konusunda Gece'nin üzerinde gider ve Gece'nin Gülce'den uzak durmasını söyler. Gece, tartışmanın içinde daha önemli şeyler de öğrenir ve evi terk eder.

Harun, Özgür'e gelen haciz borcunu öder ve Özgür'ün teknesini geri aldığını söyler. Özgür, gururunu hiçe sayamaz ve Harun'a borcunu ödemek için Serkan'ın baskı kurduğu kaçakçılık işini yapmaya karar verir. Özgür, büyük bir çıkmaza girecektir.

Özgür, Gece'nin yanında Miro'yu görmeye dayanamaz ve Gece'ye aşık olduğunu anlar. Gece ise Cem'in Özgür'le kendisi hakkında plan yaptığını öğrenince hesabını sorar. Özgür, Gece'den uzak durması gerektiğini düşünür. Gece'nin hırçın çıkışlarıyla ikili arasında tansiyon iyice yükselir. Gece, Özgür'den nefret ettiğini gözyaşları içinde haykırır.

DÖNENCE DİZİSİ 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Gece ile Özgür arasında ipler geriliyor!

Gece, Özgür'e çok ağır konuşuyor ve yalnızca Gülce için Özgür ile muhatap olduğunu söylüyor. Özgür ise duydukları karşısında altta kalmıyor. Öte yandan Özgür'ün yanına giden Miro, onunla kavgaya tutuşuyor. Tüm bunlar olurken denize açılan Gülce ve Rüzgar tehlikeli anlar yaşıyor. Gülce denize düşüyor ve çırpınmaya başlıyor. Rüzgar'da Gülce'nin peşinden denize atlıyor. Peki, Gülce ve Rüzgar'a ne olacak?

Gece, Özgür'den hoşlandığını itiraf ediyor.

Rüzgar ve Gülce'nin yaşadığı olay Gece ve Özgür'ü tekrar bir araya getirir. Gece, Özgür'den hoşlandığını Miro'ya itiraf eder. Cem, hastalığını Verda'ya söylemek için bir adım atar. Gece ve Özgür, yeniden bir araya gelip kendilerine bir şans verebilecek mi?

DÖNENCE 5. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Dönence dizisinin 5. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

