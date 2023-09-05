DÖNENCE 9. BÖLÜM tek parça izle! KANAL D DÖNENCE dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

Dönence yeni bölümü izleme ekranına ilişkin aramalar yoğunluk kazandı. Kanal D'de yayınlanan Dönence dizisi, asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ele alıyor. Dizide, Emere Kınay 'Cem'; Caner Topçu 'Özgür'; ve Sümeyye Aydoğan 'Gece' rolünü canlandırıyor. Diziyi severe takip edenler merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Dönence'nin yeni bölümü 5 Eylül Salı akşamında yayınlanacak. İşte son bölüm özeti...

DÖNENCE DİZİSİ 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk bölümü 4 Temmuz Salı akşamı ekranlara gelen Dönence, her salı akşamı Kanal D'de ekranlara geliyor. Dönence dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak.

DÖNENCE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dönence dizisinin sekizinci bölümünde;

Gece, Gülce üzerinden yapılan suçlamalarla karşı karşıya kalıyor!

Cem’in gizlemeye çalıştığı hastalığı bir sürü soru işaretini de beraberinde getirir; Gece babasıyla ilgili gerçeği duyunca hayal kırıklığına uğrarken, Verda eşinin kendisini aldattığından şüphelenir, Özgür ise Gece’ye gerçekleri anlatamamanın verdiği yükle baş başa kalır. Her şey karmakarışık bir hal alırken Cem hastalığını daha ne kadar saklayabilecektir?

Miro'nun Gece’yle tekrar yakınlaşabilmek için Harun’un yardımıyla kurduğu plan git gide tehlikeli olmaya başlar. Gece, kardeşi üzerinden kendisine verilecek olan zararın farkında değildir. Harun, acımasızca Gece ve Gülce'nin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasına izin verir. Gece'yi Gülce üzerinden vurulacak olan plan gerçekleşir. Gülce'nin atak geçirdiği anların videosu sosyal medyada paylaşılır. Gece'nin bu durumdan haberi yoktur. Özgür, kulübün önünde kalabalığı görünce durumu öğrenip Gece'ye ulaşır. Bu sırada Gece, yolda gördüğü insanlar tarafında kötü muameleye maruz kalır ve kötü abla olmakla suçlanır. Herkes Gece'yi suçlarken Gülce'nin hamlesi Gece'yi şoke eder.

DÖNENCE DİZİSİ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı?

Gece, Gülce'ye karşı yaptıklarından dolayı pişmanlığını dile getirir. Gülce ise Gece'ye anlayışla yaklaşır. Öte yandan Gülce, Sosyal Hizmetler tarafından ailesinden ayırılma durumuyla karşı karşıya kalır. Verda ve Cem duydukları karşısında adeta şok olur. Peki, Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı?

Özgür, Gece'nin yanında!

Gece, kendine gelen yorumlar karşısında kendini çok kötü hissediyor. Cem ise Gece'yi teselli ediyor. Özgür, Gece'nin ne kadar iyi bir insan olduğunu ve kendisi hakkında yapılan yorumları kafasına takmaması gerektiğini söylüyor. Gülce ise sosyalleşmek için çok önemli bir adım atıyor ancak zor anlar yaşıyor.

DÖNENCE 9. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Dönence dizisinin 9. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

