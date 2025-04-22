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  4. Döner dönmez etkisini gösterdi! Mehmet Topal, Mutu'nun ardından takımı toparladı... Tüm ülke onu konuşuyor

Döner dönmez etkisini gösterdi! Mehmet Topal, Mutu'nun ardından takımı toparladı... Tüm ülke onu konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2025 12:18
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Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımına ikinci kez imza atan Mehmet Topal yaptıklarıyla Romanya'da konuşulmaya devam ediyor. Geçen hafta down sendromlu bireylerin futbolcularla birlikte seremoniye çıkmasını sağlayarak gönülleri fetheden Mehmet Topal şimdi de çocukların güler yüzü oldu. İşte detaylar...

Döner dönmez etkisini gösterdi! Mehmet Topal, Mutu'nun ardından takımı toparladı... Tüm ülke onu konuşuyor

Teknik direktörlük kariyerine bu sezon başında Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımına imza atarak başlayan Mehmet Topal, geçtiğimiz aralık ayında kendi kararıyla ayrılmış ve yerine Adrian Mutu getirilmişti.

Mehmet Topal takımı şampiyonluk play-off grubunda bırakırken Adrian Mutu başarısız bir grafik çizip 9'uncu sıralaya gerilerken, Rumen Kulübü 2.5 ay süren Mutu döneminin ardından uzun süren ikna çabalarının ardından takımın başına yeniden Topal'ı geçirdi.

DOKUNUŞUNU YAPTI

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Petrolul Ploiesti'deki ikinci döneminde 4 maça çıkan ve 2 galibiyet 2 beraberlik elde eden Mehmet Topal, kötü gidişatın ardından takımını yeniden canlandırmayı başardı ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmak adına hedef konuldu. Play-Inn grubunu lider bitirecek takım Romanya'yı UEFA Konferans Liginde temsil edecek.

FARK YARATMAYA DEVAM EDİYOR

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100'üncü yılında takımı bir Türk teknik direktöre emanet eden Petrolul Ploiesti son maçını farklı kazandı. Dün oynanan maçta Gloria Buzau'yu 4-0 yenerek taraftarına sevinç yaşatan Mehmet Topal, Romanya Ligi'nde 'fark' yaratmaya devam ediyor.

TÜM ÜLKE ONU KONUŞUYOR

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Geçen hafta down sendromlu bireylerin futbolcularla birlikte seremoniye çıkmasını sağlayarak gönülleri fetheden Mehmet Topal, Romanya Ligi'nde ilk kez böylesine bir olayın yaşanmasına vesile olmuştu.

Topal, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi ve bu haftaki maçta çocuklarla sahaya çıktı, maça gelen küçük yaştaki taraftarlarla yakından ilgilenip, fotoğraf çektirdi, onların formalarını imzaladı.

Romanya Ligi Play-Inn grubunda lider Otelul ile aynı puanda ama averajla 2'inci sırada yer alan Mehmet Topal hem performans olarak başarıya koşarken hem de sadece kendi takımı Petrolul Ploiesti taraftarlarının değil, Romanya Ligi'ni takip eden futbolseverlerin büyük bir çoğunluğunun dikkatini çekerek ve sempatisini kazanarak fark yaratmaya devam ediyor.

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Romanya Mehmet Topal son dakika
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