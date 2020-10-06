Döner nasıl yapılır? MasterChef döner tarifi nedir? Evde döner nasıl yapılır? Et döner malzemeleri neler?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi olan döner MasterChef Türkiye programının 6 Ekim akşamı yayınlanan bölümünde yeniden gündeme geldi. Ekranların başında döner yapılışı ile ilgili tüm detayları izleyen televizyon seyircileri tarafından döner nasıl yapılır evde sorusu sorulmaya başlandı. Enfes lezzetiyle et tüketmeyi seven hemen hemen herkesin karşı koyamadığı tatlardan olan döner tarifi ile merak uyandırdı. Şimdi çok sayıda izleyicileri ev ortamında bu benzersiz yemeğin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, evde döner nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

DÖNER MALZEMELERİ

Evde yapılacak olan döner için et döner malzemeleri de oldukça merak ediliyor. Bu noktada standart malzemelere ek olarak marine işlemi ve döner sosu yapımı için farklı malzemelere de ihtiyaç duyuluyor.

1,5 kg dana antrikot veya dananın sırtından yumuşak et

İnce döner ekmeği

Domates

Nane

Maydanoz

Sumaklı soğan

Marinesi için malzemeler

1,5 su bardağı kadar süt

2 tane soğanın suyu

Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ

Karabiber

Pul biber

Tuz

Döner sosu için malzemeler

3 çorba kaşığı kadar domates salçası

1 diş sarımsak

Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı

Bir tutam toz şeker

Karabiber

4-5 su bardağı kadar sıcak su

DÖNER NASIL YAPILIR?

Masterchef döner yapımı çok daha profesyonel olsa da ev ortamında da biraz emek vererek çok lezzetli bir döner yemeği hazırlamak mümkün. Evde döner yapımı için ilk olarak eti ince yaprak gibi keserek marine işleminin yapılacağı kaba almak gerekiyor. Üstüne süt, yağ, soğan suyu, pul biber, tuz ve karabiber ekleniyor. Tüm malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra üstü kapatılıp bir gün boyunca buzdolabında bekletiliyor. Bu nedenle et döner yapılacağı zaman bir gün önceden malzemeleri ve eti hazırlamaya başlamak gerekiyor.