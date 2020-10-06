Döner nasıl yapılır? MasterChef döner tarifi nedir? Evde döner nasıl yapılır? Et döner malzemeleri neler?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi olan döner MasterChef Türkiye programının 6 Ekim akşamı yayınlanan bölümünde yeniden gündeme geldi. Ekranların başında döner yapılışı ile ilgili tüm detayları izleyen televizyon seyircileri tarafından döner nasıl yapılır evde sorusu sorulmaya başlandı. Enfes lezzetiyle et tüketmeyi seven hemen hemen herkesin karşı koyamadığı tatlardan olan döner tarifi ile merak uyandırdı. Şimdi çok sayıda izleyicileri ev ortamında bu benzersiz yemeğin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, evde döner nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...
Evde yapılacak olan döner için et döner malzemeleri de oldukça merak ediliyor. Bu noktada standart malzemelere ek olarak marine işlemi ve döner sosu yapımı için farklı malzemelere de ihtiyaç duyuluyor.
Marinesi için malzemeler
Döner sosu için malzemeler
Masterchef döner yapımı çok daha profesyonel olsa da ev ortamında da biraz emek vererek çok lezzetli bir döner yemeği hazırlamak mümkün. Evde döner yapımı için ilk olarak eti ince yaprak gibi keserek marine işleminin yapılacağı kaba almak gerekiyor. Üstüne süt, yağ, soğan suyu, pul biber, tuz ve karabiber ekleniyor. Tüm malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra üstü kapatılıp bir gün boyunca buzdolabında bekletiliyor. Bu nedenle et döner yapılacağı zaman bir gün önceden malzemeleri ve eti hazırlamaya başlamak gerekiyor.
Etler bir gün boyunca bekledikten sonra şişe diziliyor. Bir yanda döküm tavanın altı, ısınması için açılıyor. Tava yeterince ısındıktan sonra etler tavaya ekleniyor. Her iki tarafı da karamelize olana kadar etler tavada pişiriliyor. Etlerin pişmiş olan kısımları bıçakla kesiliyor ve pişmeyen bölümleri yeniden tavaya konularak pişiriliyor. Bu şekilde tüm etler pişene dek aynı işlem tekrarlanıyor. Sonrasında tam anlamıyla başarılı bir yemek ortaya koymak için dönerin sosunun yapımına başlamak gerekiyor.
Lezzetli bir et döner yapımı için lezzetli bir döner sosuna da ihtiyaç duyuluyor. İlk olarak tavanın içerisine yağ ve sarımsaklar konularak bir dakika boyunca kavruluyor. Ardından domates salçası ekleniyor ve birkaç dakika da bu şekilde kavruluyor. Sonrasında içine su, şeker ve karabiber ilave edilip sos kıvam alana dek kısık ateşte pişiriliyor. Bir diğer taraftan döner ekmeklerine, pul biber, maydanoz ve zeytinyağından oluşan bir karışım hazırlanıp ekmeklerin üstüne sürülüyor. Ekmekler tavada kızartılıyor ya da ısıtılıyor. Son olarak lezzetli bir döner tarifi için ister ekmekler tabağın zeminine dizilip üstüne etler konuluyor ve ardından sos gezdiriliyor, isterseniz de dürüm şeklinde döner hazırlanıyor.
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