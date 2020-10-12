Dönerse Senindir filminin konusu nedir? Dönerse Senindir filmi oyuncuları kimlerdir? Dönerse Senindir filmi nerede çekildi? İşte Dönerse Senindir filmi...

Yapımcılığında Timur Savcı ve Cemal Okan imzası taşıyan Dönerse Senindir filminin yönetmen koltuğunda Erol Özlevi oturdu. 2016 yılında çekilen ve aynı yıl gösterime giren filmin senaryosu ise Gizem Elçi ile Oğulcan Türe’nin kaleminden çıktı. Başrollerini Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Kay Allen’ın paylaştığı Dönerse Senindir filminin oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler boy gösterdi. Dönerse Senindir oyuncuları kadar filmin konusu da merak edilmeye başlandı. Peki Dönerse Senindir filmi hangi yıl çekildi? Dönerse Senindir filmi oyuncuları kimlerdir? Dönerse Senindir filminin konusu nedir? İşte Dönerse Senindir filminin detayları...

DÖNERSE SENİNDİR KONUSU



Fotoğrafçılık yapan Mehmet’in uzun süredir beraber olduğu Selin’le arası gerginleşmeye başlar. Selin artık aranılan ve yakından takip edilen bir oyuncu haline dönüşür. Başlarda Selin’in başarısıyla gurur duyan Mehmet’in yaşadığı kıskançlık krizleri çiftin arasında gerilime neden olur. Selin ve Mehmet’in ayrılığı adeta genç adamı yürüyen bir enkaza çevirir. Selin’in yokluğunda depresyona giren Mehmet onunla barışmak için her yolu dener. Barışmak için çıkan planlar yapan Mehmet’in yolu Defne ile kesişir. Mehmet ve Defne’nin planları bir anda bambaşka noktaya gelir.