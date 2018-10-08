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Donk: Fatih Terim'i mahcup etmedim

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.10.2018 07:39 | Son Güncelleme

Antalyaspor maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından 85. dakikada forvet olarak oyuna alınan ve 87'de attığı golle takımına hayati bir 3 puan kazandıran Ryan Donk önemli açıklamalar yaptı.

Donk: Fatih Terim'i mahcup etmedim

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, Antalyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Terim'e övgülerde bulunan Donk, "G.Saray'da çok zor zamanlarım oldu. Fatih hoca bana tekrar kapıları açtı. Bana güvendi, özgüvenimi kazandım. Antalyaspor maçında son 6 dakikada görev yapsam da elimden geleni fazlasıyla yapıyorum. Fileleri sarsarak hocamı mahcup etmediğim için çok mutluyum. Golümle gelen 3 puan beni oldukça sevindirdi. Eski takımlarım Kasımpaşa ve Club Brugge'de de önemli goller atmıştım. Golden sonra Hasan Şaş hocaya sarıldım çünkü gol atacağımı söylemişti.

Evimiz Türk Telekom Stadı bizim güvenli yerimiz. Taraftarımız bize itici güç oluyor ve tezahüratlarıyla ekstra güç veriyor. Deplasmanlarda iyi sonuç almaya ihtiyacımız vardı. Porto'da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Birçok pozisyona girdik ve yenilgiyi hak etmedik" dedi.

'Son ana kadar bırakmadınız'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalya maçındaki skordan ve oyuncularının maçı son ana kadar bırakmamalarından oldukça memnun olduğunu ifade etti. 65 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularını soyunma odasında tek tek tebrik etti.

Top başı çarşamba günü

Galatasaray'ın Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğini koruduğu maç sonrası teknik direktörü Fatih Terim, oyuncularına 3 gün izin verdi. Sarı-kırmızılılar, milli takıma gidecek oyunculardan yoksun bir şekilde çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara yeniden başlayacak. (VATAN)

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