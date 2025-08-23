Donmuş karidesler acilen geri çağırıldı! Nedeni konteynerler olabilir...

California merkezli Southwind Foods şirketinin donmuş karidesleri radyoaktif kirlilik şüphesi nedeniyle geri çağırıldı. Şirket, ürünlerini temmuz ortası ile ağustos başı arasında Alabama, Arizona, California, Massachusetts, Minnesota, Pennsylvania, Utah, Virginia ve Washington eyaletlerindeki noktalara dağıttığını açıkladı.

“Sand Bar,” “Arctic Shores,” “Best Yet,” “Great American” ve “First Street” markalı ürünleri satın alan tüketicilerin ürünleri imha etmeleri ya da iade ederek tam ücret iadesi almaları gerektiği belirtildi.

NEDENİ KONTEYNERLER OLABİLİR

Tüm ürünlerin Endonezya merkezli tedarikçi BMS’den geldiği tespit edildi. FDA, sorunun doğrudan karideslerden değil, ürünlerin sağlıksız koşullarda hazırlanması, paketlenmesi veya taşınması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtti. konteynerlerin yeterince temizlenmemesi kirliliğe yol açtığı da açıklandı.